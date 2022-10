Wetsvoorstel: strafbaar als je seks hebt met iemand terwijl je wist dat de ander dat niet wilde

Met video Omtzigt en Rutte botsen over Sy­wert-sms’jes: ‘U zakt door een ondergrens’

Minister-president Mark Rutte en Pieter Omtzigt zijn vanavond hard geclasht over sms’jes uit de Sywert-deal. Omtzigt sprak het vermoeden uit dat op het ministerie van Algemene Zaken ‘politieke redenen’ worden gebruikt om te bepalen welke sms'jes niet of wel worden bewaard en openbaar gemaakt. Rutte ontstak daarop in woede en stelde dat Omtzigt ‘door een ondergrens is gezakt’.

7:43