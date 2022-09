Wijziging transgenderwet wankelt: ‘Wij twijfelen, de drempel voor ander geslacht in paspoort is al laag’

UPDATEEen meerderheid voor de wijziging van de transgenderwet raakt uit zicht. Coalitiepartij CDA is tegen, de VVD blijkt ook uiterst kritisch. Het kabinetsplan om de geslachtskeuze in het paspoort te vereenvoudigen, wankelt daardoor.

Met de aanpassing van de wet wil het kabinet een horde wegnemen voor mensen die hun geslacht willen wijzigen in het paspoort. Als het plan doorgaat, kan iedereen vanaf 16 jaar straks bij de gemeente aangeven man of vrouw te zijn, zonder verklaring van de arts (nu nog verplicht). 16-minners kunnen met toestemming van de rechter kiezen voor een M of V in het paspoort.

Maar vandaag keerde het CDA zich tegen het plan, en tijdens het debat 's avonds laat bleek de VVD eveneens uiterst kritisch. ,,Wij twijfelen. We vragen ons af of de huidige wet niet al de goede balans biedt”, zei VVD-Kamerlid Ulysse Ellian. De coalitiepartij spendeerde dinsdag een lang fractieberaad aan de kwestie. ,,De drempel is al heel erg laag voor geslachtsverandering in het paspoort. Een goed gesprek kan wel degelijk zinnig zijn”, zegt Ellian over het plan om het deskundigengesprek te schrappen.

Meerderheid neigt naar tegenstem

Als de VVD uiteindelijk tegen stemt, haalt het voorstel nog maximaal 68 zetels steun, niet genoeg voor een meerderheid. Eerder al toonden onder meer de PVV, JA21, SGP en de ChristenUnie zich tegenstander van het kabinetsplan. ,,Wie je bent en waarmee je je identificeert is iets heel persoonlijks”, meldde CDA-Kamerlid Raymond Knops. ,,Jongeren komen soms op latere leeftijd tot andere inzichten. Er moeten waarborgen blijven.”

Lees verder na de video met Kamerlid Lisa van Ginneken (D66), zij pleit juist vóór aanpassing van de Transgenderwet

Een eindoordeel vellen partijen overigens pas na beantwoording van de vragen door verantwoordelijk minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66). Weerwind gaat over de noodzakelijke wijziging van het burgerlijk wetboek.

Voorstanders van de wetsaanpassing - onder meer D66, GroenLinks, PvdD, Bij1, SP en PvdA - stellen dat critici zijn gaan twijfelen na ‘spookverhalen’ over mannen die zich voordoen als transgender en zo vrouwenkleedkamers insluipen. ,,Laat deze wetswijziging de emancipatie van transpersonen verder brengen”, zei PvdA-Kamerlid Songül Mutluer. ,,Vandaag hebben wij de kans om het gidsland te zijn dat we waren toen Job Cohen het eerste homostel trouwde, we hebben de kans om een volgende stap te zetten om transgenderpersonen volwaardig onderdeel van de samenleving te laten zijn.”

Lees verder na de foto

Volledig scherm Franc Weerwind, D66-minister voor Rechtsbescherming, verdedigt vandaag in de Tweede Kamer de wet die de geslachtskeuze in het paspoort makkelijker maakt. © ANP

Tegenstanders wijzen er juist op dat al te losse regels rond de sociale transitie kwetsbare jongeren op het pad brengt van een ingrijpend medisch traject, stelden Ja21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij en SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: ,,Je kunt het niet los zien van medische en sociale elementen die meespelen”, zei Bisschop. ,,De administratieve handeling kan een gevolg krijgen.”

Dat leidde weer tot wrevel bij voorstanders. ,,Dit debat gaat nìet over geslachtsverandering”, zei Bij1-leider Sylvana Simons. ,,Dit gaat nìet over het medische aspect of de zorg.” Ook GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vindt dat de critici zaken vermengen, terwijl het nu alleen over een M of V in het paspoort moet gaan: ,,We hebben het over het vereenvoudigen van een handeling die al kon sinds 1985.”

Woensdag gaat het debat verder, op een later moment stemt het parlement over de voorstellen.

Vraag naar transgenderzorg stijgt

De vraag naar transgenderzorg neemt al tijden fors toe. Het aantal aanmeldingen voor psychologische zorg steeg in een jaar tijd met ruim 20 procent, ook stonden 747 mensen op de wachtlijst voor een intake voor de chirurgische ingreep.

Diverse experts vinden de wetswijziging voor een eenvoudiger M of V in het paspoort wel een goed plan: ,,Het is bij deze groep heel duidelijk dat ze die stap willen zetten. Ze doen dat niet zomaar”, zegt Annelijn Wensing-Kruger, voorzitter Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie en zelf psycholoog in Amsterdam UMC.

En dan nog, het wijzigen van het geslacht op het paspoort betekent geen vrijbrief voor een medische geslachtsverandering: ,,Het is niet alsof mensen voor de grap hun identiteit wijzigen. Dit is heftige problematiek. De meeste mensen die zo’n verklaring aanvragen, zitten al in een traject bij een genderkliniek”, stelt Martine de Vries, kinderarts op de genderpoli van het LUMC en ethicus.

Luister de podcast Over de Liefde, over dit onderwerp

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist