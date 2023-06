‘Woest aantrekkelijke’ stikstofregelingen voor 3000 boeren: 60 procent daarvan in Gelderland

Dit jaar 40 Marokkanen gedwongen uitgezet, Kamer vindt juichstem­ming bij kabinet misplaatst

In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn veertig Marokkanen die in Nederland geen recht hebben op asiel gedwongen uitgezet. Nog eens 203 Marokkanen zitten in vreemdelingendetentie in afwachting van hun uitzetting.