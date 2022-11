Zeker 2500 malafide uitzendbureaus buiten migranten uit: ‘Ik kan niet elke dag de inspectie langssturen’

In Nederland zijn bijna 17.000 uitzendbureaus actief. Eén op de zeven is volgens inspecteur-generaal van de Arbeidsinspectie Rits de Boer aan te merken als malafide, zegt hij in NRC. De uitzendbureaus overtreden de wet door arbeidsmigranten onder te betalen, overuren niet te vergoeden of boetes op te leggen als iemand te laat komt. Omgerekend gaat het om 2500 van zulke cowboys, en dan is De Boer nog ‘aan de voorzichtige kant’, stelt hij. ,,Het kan ook het dubbele zijn.’’

Het signaal van De Boer is niet nieuw: ook een commissie onder leiding van voormalig SP-leider Emile Roemer kwam al tot de conclusie dat er van alles mis is bij duizenden bureaus die personeel leveren aan onder meer kassen en slachterijen. Volgens minister Van Gennip wordt er al vaker gecontroleerd en ook vaker ingegrepen. ,,We zijn de handhaving aan het opvoeren.’’

Tegelijkertijd is er nog altijd geen vergunningsplicht voor uitzendbureaus. Die plicht, aanbevolen door Roemer, is pas op zijn vroegst in 2025 een feit.

Verdienmodel door inzet arbeidsmigranten

Van Gennip zegt het ‘Nederland onwaardig’ te vinden dat er bedrijven zijn die er een verdienmodel van hebben gemaakt door met de inzet van arbeidsmigranten te concurreren op arbeidsvoorwaarden. ,,Dat kan gewoon niet. Mensen die in stapelbedden slapen, heel veel uren maken, die niet het minimumloon betaald krijgen. Dat moeten we niet willen.’’

Maar uitbannen lijkt dus niet te lukken. Volgens Van Gennip is er een andere mentaliteit nodig in sectoren en bij uitzendbureaus die veel met arbeidsmigranten werken. ,,Houd je je alleen aan de wet als de Arbeidsinspectie langskomt of houd je je gewoon aan de wet omdat je een nette werkgever bent? Dat gesprek moeten we voeren. Ik kan de arbeidsinspectie niet elke dag langssturen.’’

