Zelfs kind van 11 bedreigde Geert Wilders, PVV-leider vaker doelwit dan al zijn collega's samen

Het speciale Team Bedreigde Politici heeft vorig jaar 1125 meldingen van politici ontvangen, bijna tweemaal meer dan een jaar eerder en een nieuw record. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Het gros van de dreigingen, ruim meer dan de helft, was aan PVV-leider Geert Wilders gericht. Met zo’n 600 van de bedreigingen aan zijn adres kon niets worden gedaan, omdat die afkomstig zijn uit (vooral) Pakistan. Nederland heeft geen verdrag met dat land om verdere opsporing op touw te zetten.

Opvallend is verder dat het OM een 11-jarige bedreiger op het spoor kwam, met zijn familie zijn gesprekken gestart.

Opsporing

Van alle meldingen werden 889 uiteindelijk als strafbaar beoordeeld door justitie, maar vervolging valt nog niet mee. In 600 gevallen dus omdat daders in landen zaten waarmee we geen verdragen hebben. Maar soms wordt opsporing ook bemoeilijkt omdat sociale media -waar dreigers toch al vaak anoniem hun gal spuwen- ook niet meewerken om gegevens van verdachten te verstrekken. In totaal 712 zaken moest daarom de vervolging worden gestaakt.

In 37 gevallen kwam het tot een strafzaak, in 127 gevallen loopt er nog onderzoek. De zwaarste straf die is opgelegd, was die aan ‘fakkeldrager’ Max van den B., die vorig jaar met een brandende fakkel opdook bij de woning van minister Sigrid Kaag (Financiën, D66). Hem werd vijf maanden cel opgelegd, verder leidde de strafzaken rond bedreigingen tot taakstraffen tot 120 uur.

Volledig scherm Activist Max van den B. met een brandende fakkel bij het huis van Sigrid Kaag in Den Haag op 05-01-2021. © OnrechtTV

De hausse aan bedreigingen zijn een tegenvaller voor het kabinet, dat juist al een paar jaar het aantal probeert terug te dringen onder meer door publiekscampagnes over polarisatie. Ook werd er binnen het OM rekening mee gehouden dat het aantal bedreigingen weer terug zou lopen na de coronaperiode, maar dat blijkt dus niet het geval.

Bejaard

Twitter en Instagram zijn de sociale media die het meest gebruikt worden voor online bedreigingen. In het verleden werkte Twitter volgens het OM niet altijd mee met het verstrekken van gegevens van gebruikers die een anoniem profiel hebben, maar inmiddels geeft het bedrijf wel thuis.

De politie treft na opsporing van dreigers geregeld ontkennende verdachten die claimen dat zij zelf ‘gehackt’ zijn en de bedreigingen niet verstuurd hebben. Toch bekent een groot deel ook wel. Volgens het OM gaat het niet zelden om keurige burgers -soms zelfs hoogbejaard- die ‘in een vlaag van woede’ zeggen te hebben gehandeld.

De toename van het aantal meldingen zorgt wel voor capaciteitsproblemen bij het Team Bedreigde Politici, omdat het minder tijd had voor onderzoek en minder zaken kon voorbrengen bij de rechter. Waar vorig jaar 37 verdachten voor de strafrechter werden gedaagd, was dat aantal een jaar daarvoor nog 79. Wel verwacht het OM, met vertraging dus, nog meer strafzaken omdat er nog 127 onderzoeken lopen.

Volledig scherm D66-leider Sigrid Kaag voorafgaand aan de rechtszaak waarbij een man terechtstaat die ervan wordt verdacht haar (en demissionair minister Hugo de Jonge) met de dood te hebben bedreigd. Kaag vertelde er wat de dreigingen met haar doen. © ANP / ANP

De vervolging van Wilders’ bedreigers is nog moeilijker, omdat een groot deel van de bedreigingen aan hem afkomstig zijn uit Pakistan. Al sinds Wilders zijn islamkritische film Fitna uitbracht in 2008, wekken tweets van de PVV-leider woede in het land.

Het islamitische land werkt al jaren niet mee bij de vervolging van verdachten. Wilders heeft geregeld zijn frustratie geuit dat daders in zijn zaken te weinig worden vervolgd, maar volgens het OM loopt het dus tegen een muur op, omdat het land medewerking weigert. Al zet het soms toch door. Zo loopt er nu een zaak tegen de ex-cricketprof Khalid Latif uit Pakistan, die zette een prijs van 20.000 euro op het hoofd van Wilders. Het OM probeert die man vervolgd te krijgen, hoewel deze niet naar Nederland zal komen voor het proces. Eind augustus gaat de rechtszitting in Nederland desondanks van start.

Onrust

Maandag komen zeven verdachten voor de rechter, onder meer voor het bedreigen van premier Mark Rutte en ministers als Hugo de Jonge, Wopke Hoekstra en Sigrid Kaag.

Hoeveel bedreigingen er exact worden geuit is overigens niet vastgelegd. Het OM komt voornamelijk in actie als de politici deze zelf melden, behalve als er sprake is van een dreigende situatie of openbare onrust: dan grijpt het OM ook direct zelf in.