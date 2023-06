Zwanger in het Europees Parlement? Jammer dan!

In de Europese Unie is zwangerschapsverlof geregeld, in het Europees Parlement niet. Vier zwangere Europarlementariërs pikken dat niet langer.

,,Twee jaar geleden zei ik hier: ik denk dat het niet bij onze Europese voorvaders is opgekomen dat een volksvertegenwoordiger ook weleens een jonge vrouw zou kunnen zijn. Of een jonge man, die bij een pasgeboren kind wil zijn”, zo sprak Lara Wolters (PvdA) maandagavond laat de vergadering toe. ,,Het is nu twee jaar later, ik ben in verwachting van mijn tweede kind, en het Europees Parlement heeft nog steeds geen verlofregeling. We zijn minstens tien brieven, resoluties en speeches verder. Inmiddels zijn er vier leden tegelijk zwanger en is het moment gekomen om te zeggen: nu heeft het lang genoeg geduurd.”

Het is toch ook raar, zegt zij, dat het Europees Parlement zich inzet voor kraamverlof bij bedrijven en organisaties, maar in eigen huis niets heeft geregeld. Een parlementariër die bevalt is simpelweg ‘afwezig’. Het probleem is minder particulier dan het misschien lijkt. Kiezers die hebben gestemd op een parlementariër die er tijdelijk uit is, zijn een paar weken lang niet vertegenwoordigd. Want stemmen bij volmacht kan niet, stemmen op afstand evenmin, en in vervanging van een collega in de weken rond de bevalling is niet voorzien.

‘Parlement geen plek voor jonge vrouwen’

Verder zijn de Europese verkiezingen in aantocht en nog steeds straalt dit Parlement uit dat het geen plek is voor jonge vrouwen, zegt Wolters. ,,Dat wij met zijn allen een week per maand vanuit Brussel op pad gaan naar Straatsburg, is een idee dat ook echt alleen een man heeft kunnen bedenken!”

De vier hebben dinsdag een manifest overhandigd aan voorzitter Roberta Metsola, zelf moeder van vier kinderen, die het meteen óók ondertekende. Maar, zei ze, er is nog een lange weg te gaan. Digitaal stemmen voor enkel de zwangere vrouwen verhoudt zich slecht met het stemgeheim, bijvoorbeeld. Politici zijn ook gebonden aan regels uit hun eigen land, en in niet alle EU-landen is kraamverlof geregeld. Dus of het bij een eventueel derde kind voor Lara Wolters verbeterd zal zijn?

