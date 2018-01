Halfnaakte vlaggendrager uit Tonga als langlaufer bijna in Pyeongchang

'Hoe moet ik remmen?'Met ontbloot bovenlijf liet taekwondoka Pita Taufatofua (34) Twitter ontploffen bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Anderhalf jaar later is de atleet één race af van een nieuwe mijlpaal: de Winterspelen in Pyeongchang. Als langlaufer.

Op 5 augustus 2016, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, hield hij social media urenlang in een ijzeren greep. De halve wereld vergaapte zich op Twitter en Facebook aan de opmerkelijke entree van Pita Nikolas Taufatofua. De taekwondoka uit Tonga stapte als vlaggendrager met ontbloot bovenlijf én ingeolied de olympische arena binnen. In tegenstelling tot zijn sportieve prestaties ging het beeld van Taufatofua in zijn ta’ovala (een Tongaans rokje) viraal.

Na zijn roemloze aftocht in Rio - Pita Taufatofua ging in de eerste ronde onderuit (16-1) tegen de Iraniër Sajjad Mardani - gooide hij het over een andere boeg. Op zoek naar nieuwe uitdagingen stelde de medewerker van een weeshuis zich ten doel te kwalificeren voor de Winterspelen van Pyeongchang. Hij verhuisde tijdelijk naar Duitsland, zag voor het eerst sneeuw en stapte op de langlaufski's, zo vertelde hij onlangs aan de Wall Street Journal. ,,Ik ben een impulsieve jongen. Langlaufen leek me leuk. Ik heb me er nauwelijks in verdiept. Het leek me moeilijk, maar daarom ben ik het ook gaan doen.''



Lees door onder de Instagrampost.

This was one of my better finishes after 15km of pain. 🧐My heart was pounding soo hard and my throat burning it hurt to drink for two days. I was soo glad to cross that line #LeaveNothingInTheTank Een foto die is geplaatst door null (@pita_tofua) op 6 Jan 2018 om 13:02 PST

Voor iemand die opgroeide tussen palmstranden en kokosnoten was de omschakeling niet gemakkelijk. Van hitte naar kou, van zandstrand naar champagne powder, van taekwondomat naar langlaufski's, het had nogal wat voeten in de aarde voor de in Australië geboren Taufatofua. ,,Het eerste wat ik zei toen ik op de ski's stond? Hoe moet ik remmen?''

Volledig scherm Pita Nikolas Taufatofua draagt namens Tonga de vlag in Rio de Janeiro, op 5 augustus 2016. © AFP Wonderwel bleek hij een snelle leerling. Hij keerde na zijn eerste schreden in de sneeuw terug naar zijn woonplaats Brisbane, in Australië, kocht een paar rolski's en stoomde zichzelf klaar voor het huidige winterseizoen. In de voorbije maanden haalde hij vier keer de kwalificatie-eis voor Pyeongchang. Nog één keer, en zijn olympische droom is werkelijkheid. ,,Ik ben niet bang om te falen'', zegt hij in de Wall Street Journal. ,,Ik ben bang om iets niet te proberen.''



Plaatst Pita Nikolas Taufatofua zich voor Pyeongchang dan wordt hij de tweede atleet uit Tonga ooit die een olympisch ticket voor de Winterspelen bemachtigt. Bruno Banani deed in 2014 in Sotsji mee aan het rodeltoernooi.