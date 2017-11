Columns & scoringsdrang

BLOGIn het medialandschap van de sport gaat het al twee weken over de column van Jacques Brinkman in de Telegraaf. De voormalig hockeyinternational pleit daarin voor het vrijgegeven van doping en roept en passant dat de prestaties van Dafne Schippers in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van doping.

De sportwereld is in rep en roer, Brinkman wordt voor alles en nog wat uitgemaakt. Vooral zijn twijfel over de snelle tijden van Schippers is tegen het zere been, want hij heeft geen bewijs en insinueert vooral. De puistjes, schrijft de voormalig tophockeyer, in het gezicht van Nederlands snelste hardloopster zouden kunnen wijzen op stiekem snoepen uit het potje met verboden prestatiebevorderende middelen. Als je zulke dingen over onze nationale heldin zwart op wit schrijft, dan hoef je niet lang te wachten op verontwaardigde reacties.

Valse beschuldiging

De storm is nog lang niet uitgeraasd, want inmiddels heeft Brinkman column 2 over dit onderwerp geschreven. Daarin krijgt hij van zijn werkgever de ruimte om zijn excuses te maken over de valse beschuldiging aan het adres van Schippers. Het is namelijk niet zijn mening, maar de suggestie van anderen. Aldus Brinkman. ‘Persoonlijk denk ik niet dat zij doping gebruikt’, voegt hij er nog aan toe.

Het zal allemaal wel, het ‘kwaad’ is geschied: de naam van Schippers is besmeurd, hoe Brinkman ook zijn best doet om in allerlei talkshows en radio-uitzendingen het doel van zijn column uit te leggen. Dat is: geef doping vrij, zodat de sportfans onbevooroordeeld kunnen genieten van de geweldige prestaties van iedere topsporter en dat ‘we’ ons niet langer hoeven af te vragen of alles wel eerlijk is verlopen. Dus om een teleurstelling in de toekomst, na hertesten van bloedwaarden of wat dan ook, te voorkomen.

Spelregels

De suggestie van Brinkman slaat de plank mis. Valsspelers zijn er altijd geweest en zullen ook blijven bestaan. In het sportieve, maar ook in het sociaal maatschappelijke leven. De oplossing van het probleem ligt niet in het aanpassen van de spelregels. Die zijn juist opgesteld voor het eerlijke karakter van de sport. Niet vrijgeven, maar het dopinggebruik ontmoedigen. Het rijden door een rood verkeerslicht is toch ook niet legaal omdat veel weggebruikers dat verbod nou eenmaal aan hun laars lappen?

Laten we de spelregels vrij, dan is dat het einde van de topsport. Wat is dan nog de waarde van een prestatie of die glorieuze overwinning? Vrij dopinggebruik werkt geëxperimenteer in de hand, met mogelijk levensgevaarlijke situaties als gevolg. Bovendien wekt Brinkman met zijn columns ook nog eens de suggestie dat alle topsporters zich sowieso al tegoed doen aan het gebruik van verboden middelen, hij scheert ze allemaal over één kam.

Geloofwaardigheid