Een dagje Europees tafeltennis in Enschede

De aanleiding is een Europese thuiswedstrijd van het Enschedese Entac, dat in de tweede ronde van de zogeheten Intercup het Duitse SV Internationale Jena ontvangt. Voor een bescheiden clubje met hooguit 120 leden en uitkomend op het derde landelijke niveau zonder twijfel het hoogtepunt van het sportieve jaar.

Robots

Daarom ook stap ik dik een uur voor de officiële aanvang van het treffen de sporthal aan de Varviksweg in Enschede binnen. Ruim op tijd aanwezig, om niets te hoeven missen van de spannende momenten voor het eerste fluitsignaal. Wat ik aantref, is het volgende: twee van de vier Entac-spelers zijn druk bezig met de warming-up en spelen, alsof ze robots zijn, het pingpongballetje razendsnel naar elkaar. In de vrijwel lege kantine staat de voorzitter zelf achter de tap en reikt een speler met een knotje in het haar zijn hand naar me uit. Het blijkt een van de drie Duitse tegenstanders te zijn, die zich enthousiast voorstelt en zegt het geweldig te vinden om in Enschede te zijn.