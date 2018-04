Goa stoan als je voor Jorien ter Mors bent

BlogBLOG In plaats van dat regionale bedrijven of organisaties in de rij staan voor Jorien ter Mors, is de Twentse kampioene in arren moede zelf maar op zoek gegaan naar geldschieters.

Het was een even opmerkelijk als ook pijnlijk bericht, afgelopen week op LinkedIn. Op haar account had Jorien ter Mors een oproepje geplaatst. De drievoudig olympisch schaatskampioen, wereldkampioen sprint en voormalig succesvol shorttrackster wacht binnenkort de WW. Haar schaatsploeg trekt de stekker er uit.

Bittere werkelijkheid

Dat betekent dat de Enschedese gouddelver zonder trainingsmaatjes zit, geen coach heeft en het ook nog eens moet doen zonder vast inkomsten. Na alle polonaises, toejuichingen, jubel en lof is dit de bittere werkelijkheid voor de sporter die heel Nederland en vooral haar eigen regio tijdens de Olympische Winterspelen in vervoering bracht. Driewerf hoera voor onze kampioen!

Op het zakelijk online platform porde Ter Mors geïnteresseerden een samenwerking met haar aan te gaan. Voor de volledigheid voegde ze daar nog haar prestaties van de afgelopen winter aan toe. Wat een contrast.

Aandacht

Dat sponsoren van schaatsploegen ophouden na het sportieve hoogtepunt, de Spelen, is haast een normale procedure. Na een olympische cyclus van vier jaar is het doel bereikt. ‘Traffic gegenereerd’, ‘exposure behaald’ en ‘positie op de markt verstevigd’ zijn de kreten die je dan hoort. Het afhaken van de een biedt juist mogelijkheden voor de ander. Zeker wanneer je een topper als Jorien ter Mors binnen kunt halen. Met haar in huis scoor je volop aandacht, op allerlei fronten.

Schaatsen is een A-sport in Nederland en heeft, zeker in de winterperiode, over belangstelling niets te klagen. Op de televisie niet, op radio niet, online niet en zeker niet in de kranten. Ik ken genoeg mensen die na het eerste de beste schaatskampioenschap al beginnen te klagen over de hoeveelheid tv-uren en schaatskolommen in de krant. Daar komt bij dat schaatsers dondersgoed weten hoe zij zichzelf en hun sponsor moeten verkopen. Zie de sporter nog snel even voor het tv-interview een nutteloze haarband omdoen, puur en alleen om de naam van de sponsor prominent op het voorhoofd te hebben.

Wollen muts

Op die haarband of wollen muts van Ter Mors kan dus de naam van een Twents bedrijf prijken. De plek is vacant. De grootste huidige sporter van deze regio heeft de deur wagenwijd open gezet, de rode loper uitgerold. Waar wachten jullie - het Twentse bedrijfsleven - eigenlijk op?

Kort na het wereldkampioenschap sprint, waar Ter Mors ook nog eventjes de titel kwam ophalen, stond ze op het bordes van het Enschedese gemeentehuis. Te zwaaien naar de enthousiaste fans op het plein, met naast haar een o zo trotse en kirrende burgemeester. Maar nadat de laatste pindanootjes waren weggespoeld met een glaasje bubbels ging ‘men’ er gewoon weer over tot de orde van de dag. Onder het mom van: zo, dat hebben we mooi gedaan en over vier jaar doen we het nog een keertje. Dat de nieuwe olympische cyclus van Ter Mors met een valse start begint, dat lijkt niet zo te boeien.

Uniek

De vraag is wie Ter Mors wel de helpende hand toereikt op weg naar haar volgende kampioenschap? Een titel behalen is een geweldigde prestatie, maar daar gaat een lange periode van voorbereiding aan vooraf. En dat kost geld, want trainingskampen zijn niet gratis, net zoals de hypotheek en de boodschappen gewoon betaald moeten worden.

Maar daar staat veel tegenover, zoals een partnerschap met Ter Mors. Dus: Welk bedrijf of welke organisatie uit Twente gaat een samenwerking aan met een unieke en authentieke Twentse sporter en lift zodoende mee op haar succes?