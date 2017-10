Military Boekelo is meer dan hoedjes en laarzen

BlogAls na de training in de kantine bokbier uit de tap stroomt en als de mais van het land wordt gehaald, dan is één ding duidelijk: het is weer tijd voor Military Boekelo.

Na afloop van de editie vorig jaar schreef ik in een blog om de volgende keer toch ook eens naar de paarden te kijken. Goed bedoeld natuurlijk, maar het tijdstip was wellicht niet zo goed gekozen. Daarom op deze plek, in de week van een nieuwe Military, nogmaals een tip aan iedereen die zaterdag naar Boekelo gaat: er doen ook paarden aan de wedstrijd mee!

Crosscountry

Even voor de duidelijkheid. De basis van Military Boekelo is een wedstrijd, die uit drie onderdelen bestaat. Paard en ruiter (amazone) beginnen met de dressuurproef. Verre van spectaculair om te zien, aan de puntentelling en beoordeling is voor de leek geen touw aan vast te knopen, maar de deskundige jury kan zien of de man/vrouw op het zadel zijn/haar paard volledig onder controle heeft. Voordat op zondag het afsluitende springconcours wordt gehouden, staat op zaterdag de military dus in het teken van de crosscountry. Voor dat evenement trekken velen er op uit, om een mooi plekje bij een fraai aangeklede hindernis in het Boekelose buitengebied te bemachtigen. Helemaal prima.

Skybox

D’r zijn echter ook genoeg bezoekers die het strodorp of de hospitalitytent van een sponsor niet uitkomen. Je kunt deze groep het beste vergelijken met vips in de skybox van een willekeurig voetbalstadion, die halverwege de tweede helft besluiten om nog even naar het spelletje buiten te kijken. Ze zijn er tenslotte voor het voetbal, toch?

Brallen

Zo ook de heren en dames die op één zaterdag in het jaar een rare hoed opzetten of designlaarzen aantrekken omdat ze de military gaan bezoeken. Zien en gezien worden, belangrijk brallen met zakenrelaties of toekomstige klanten. De rug naar het parcours, een bokje of wit wijntje in de hand. Ieder jaar weer verwonder ik me over zulke gasten. Je hoeft in Boekelo echt niet te weten wie welke ruiter is en wat zijn paard allemaal al gepresteerd heeft, maar een beetje interesse tonen voor de sport is wel op zijn plaats.

Vertrouwen en respect