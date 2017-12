Toppers van morgen wijken voor sterren van nu

BLOG Thialf is tussen kerst en oud en nieuw de plek waar olympische dromen in duigen vallen of juist een nieuw hoofdstuk krijgen. Een week eerder schaatsten de sterren van de toekomst hun NK in volstrekte anonimiteit.

Volledig scherm Ralph Blijlevens © Carlo ter Ellen

Natuurlijk is het vanaf tweede kerstdag een gekkenhuis in de Friese schaatstempel. Tot en met de eennalaatste dag van 2017 zijn er tickets te verdienen voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar. Spanning en sensatie, vreugde en verdriet gegarandeerd in Heerenveen. En natuurlijk zal het al die dagen afgeladen vol zijn in Thialf, want welke schaatsfan zou dit toernooi nou willen missen. Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) is misschien nog wel mooier dan de Spelen zelf.

Hoe anders was het er afgelopen weekend, toen in Thialf het NK sprint/langebaan voor junioren werd gehouden. Dat het toernooi werd afgewerkt in een zo goed als verlaten ijshal, is op zich best logisch. Aandacht van het Nederlandse schaatspubliek moet je verdienen en tot dat moment moet je het doen met op de tribune trotse ouders, opa’s, oma’s en vrienden. En dat Studio Sport niet massaal was uitgetrokken met TV-camera’s en geen live-uitzendingen verzorgde, is ook begrijpelijk.

Vreemd was wel de datum van het NK. Een week voor het OKT is geen gelukkig moment, want de betere A-junioren mogen na de kerstdis ook meedoen aan het olympisch kwalificatietoernooi. Ondanks dat de kans op het daadwerkelijk veroveren van een ticket naar Zuid-Korea niet voor iedereen even groot is, vraagt dat OKT wel een specifieke voorbereiding. Een week eerder dan al je kruit verschieten, is geen verstandige keuze.

Wat nog het meest stoorde, was het tijdstip waarop de 3.000 meter bij de A-junioren op zaterdagavond van start ging: 21.05 uur. In de praktijk betekende dat Joy Beune, het schaatstalent uit Borne, pas rond 22.15 uur klaar was met haar NK. Beune won de zilveren medaille en moest dus ook nog eens naar de huldiging. Al met al was de 18-jarige Bornse pas rond middernacht thuis. Dat zij de volgende dag afzag van haar deelname aan de 5.000 meter was niet zo verrassend.