Voetballers zijn luie sporters

Volledig scherm Ralph Blijlevens © Carlo ter Ellen

Ga gewoon voor de gein eens kijken naar het ‘werkschema’ van de heren van FC Twente en Heracles Almelo. Tijdens een normale competitieweek staan er bij beide eredivisieclubs maar liefst vijf trainingen gepland. Maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag, zaterdagavond wedstrijd, zondag hersteltraining. Wacht, woensdag vergeten. Oh nee, dan hebben de spelers een vrije dag. Om bij te komen van al die inspanningen, laten we maar zeggen. Bij heel veel topsporters uit allerlei takken en disciplines valt nu de bek open van verbazing. Waarna ze vol ongeloof het hoofd schudden over de trainingsarbeid. Is dat alles?

Neem de triatlon, met ‘onze’ Rachel Klamer uit Beuningen die afgelopen weekeinde in Rotterdam zevende werd in de Grand Final van het WK. ‘Bijrol Klamer in WK-finale’ kopte de krant boven het bericht. Zevende is inderdaad niet de vooraf gewenste podiumplaats, maar het is wel een heel knappe prestatie. Om mee te kunnen doen met de top van de wereld moet je jarenlang heel veel trainen en investeren in je lichaam. ,,De triatlon is duizenden uren maken’’, zei Klamer nog voorafgaande de race in Rotterdam.

Train eat sleep & repeat

In de aanloop naar de Olympische Spelen van Rio, waar Klamer tiende werd, zocht ik haar tijdens een hoogtestage in de Franse Pyreneeën op voor een reportage. In een zo goed als verlaten dorpje bereidde Klamer zich voor, samen met haar vriend de Zuid-Afrikaanse triatleet Richard Murray. De dagen bestonden uit drie dingen: trainen, eten en slapen. Train eat sleep & repeat. Dag in, dag uit. ’s Morgens het water in voor de zwemtraining. Eten, rusten en dan de fietstraining. Eten, rusten en dan de derde training van de dag: een uurtje hardlopen. Dag in, dag uit. Train eat sleep & repeat. Na een week ben je de tel van aantal trainingen al kwijt.

Van wielrenners en marathonschaatsers is het ook bekend dat ze lange dagen ‘op kantoor’ kunnen maken. Trainingsritjes van vijf tot zes uur zijn er aan de orde van de dag. Zes uur op het zadel, heren voetballers!

Nog een sport waarin meer getraind wordt? Golf. Echt waar.

Vip-lounge

Wie (top)golf zegt, ziet mannen die rustig over de baan wandelen, op weg naar hun balletje ergens op de fairway of green. Achter hen loopt de caddy, oftewel de drager van de golftas. Ja, die hoeven ze zelf niet te dragen. Een toernooi, zoals de KLM Open van afgelopen weekeinde, bestaat uit vier wedstrijddagen, waarop dagelijks 1 ronde van 18 holes wordt afgewerkt. De golfers doen daar gemiddeld zo’n 4 uur over. Daarna rustig met de beentjes hoog in het clubhouse hangen? Misschien eventjes om de slagen en het spel te analyseren, maar vervolgens gaan ze weer gewoon naar de driving range of een ander trainingsgedeelte. Om af te slaan, om te chippen of om te putten. Eindeloos die slag herhalen. Om alle foutjes er uit te slijpen en de perfecte swing te evenaren. Dagelijks was het erg druk op de practise court in Spijk. Waar het publiek op weg was naar de vip-lounge of borrelbar, stonden de spelers na hun wedstrijdronde gewoon weer buiten te oefenen. In de regen, in de gure wind, tot het te donker werd. Steeds maar die bal zo dicht mogelijk bij het doel krijgen.