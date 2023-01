125 jaar CJV Timotheüs in Enter: ‘Mooi om kinderen te zien genieten’

VIJF VRAGENENTER - Het Christelijke Jongeren Verbond (CJV) Timotheüs Enter bestaat 125 jaar. De vereniging organiseert wekelijks activiteiten voor 130 kinderen uit het dorp. Voorzitter Noëlle Langenhof is trots dat de vereniging 125 jaar later nog steeds actief is.

Hoe is jullie vereniging tot stand gekomen?

„Eerst waren er twee aparte verenigingen voor jongens en meisjes, die geleidelijk zijn samengevoegd tot een vereniging. De naam werd CJV Timotheüs. Sinds die tijd organiseren we activiteiten voor kinderen uit het dorp en zijn we aangesloten bij de YMCA, die dat wereldwijd doet.”

Wat is het hoogtepunt uit die 125 jaar?

„We hebben over de afgelopen jaren natuurlijk meerdere hoogtepunten gehad, maar ik denk dat dit voor elk kind, dat lid is van onze vereniging, ook persoonlijk is. Zelf ben ik al sinds mijn zesde lid en ik vond het kamp tijdens het pinksterweekend altijd een van de leukste momenten. Dan gingen we met elkaar naar een grote kampeerboerderij en beleefde je van alles. Dat organiseren we nu ook nog altijd.”

Jullie zijn van oorsprong een christelijke vereniging en hoe is dat nu?

„We zijn een christelijke vereniging, maar staan los van de kerken in Enter. We willen vooral activiteiten voor jongeren organiseren, anders dan ze op school of bij de sportvereniging meemaken. We lezen Bijbelverhalen en zingen christelijke liedjes. Daarnaast organiseren we leuke activiteiten zoals bijvoorbeeld een bingo.”

Naast jullie verenigingswerk zetten jullie je ook in voor de Enterse gemeenschap?

„Dat doen we zeker. De focus ligt natuurlijk op onze eigen leden, maar we hebben een commissie die de jaarlijkse avondvierdaagse in het dorp organiseert. Dat doen onze 16+ leden eigenlijk al jaren. We regelen alles van het vergunningstraject tot de medailles. Dat is erg interessant en leuk om te doen. Vooral als je ziet dat er iedere avond zo'n 800 kinderen deelnemen. Dan laten we echt zien wie we als CJV zijn.”

Wordt het jubileum gevierd?

„Het jubileum hebben we afgelopen oktober al gevierd met onze actieve jeugdleden, maar op 27 januari aanstaande doen we dat voor onze 16+ leden en oud-leden en donateurs. Die avond houden we bij café de Zomp. Het is vooral bedoeld als een gezellige avond om bij te praten en herinneringen over de afgelopen jaren op te halen.”