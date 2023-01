5 vertrokken raadsleden Lokaal Hellendoorn richten eigen partij op: ‘We gaan vol gas door’

met video Brandweer moet in korte tijd twee dennenbo­men van weg halen in Nijverdal en Hellen­doorn

HELLENDOORN - De brandweer heeft woensdagochtend in korte tijd meerdere keren in actie moeten komen vanwege stormschade rondom Nijverdal. Eerst waaide er een dennenboom op de weg aan de Holterweg bij Nijverdal. Iets later viel er een zelfde soort boom op de toegangsweg richting het avonturenpark in Helendoorn. Er vielen geen gewonden.

