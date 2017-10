Aanpak asbest op daken in Wierden versneld

De strijd tegen asbest wordt in Wierden verder opgevoerd. In navolging van wegen en grote agrarische bebouwing zijn ditmaal de kleinere daken aan de beurt. Daken van gewone huizen, tot ongeveer 35 vierkante meter. De gemeente Wierden trekt daar 50.000 euro voor uit en werkt een plan van aanpak uit. Met deze pot geld wil de lokale overheid inwoners tegemoetkomen die een saneringsklus te klaren hebben. Door subsidie hoeft de doelgroep zelf niet of nauwelijks in de buidel te tasten.

Verwijdering

De financiële prikkel moet de bewoners tegelijkertijd aanzetten om sneller over te gaan tot verwijdering van asbesthoudende materialen. Voor de grotere saneringsprojecten is al enige tijd subsidie vanuit de provincie Overijssel beschikbaar. Dat moet ook wel, want in het jaar 2024 moet elk deeltje asbest uit daken van bouwwerken verdwenen zijn.

Met het idee voldoet verantwoordelijk wethouder Roselien Slagers grotendeels aan een verzoek vanuit de gemeenteraad. De raad nam eerder dit jaar een motie aan om de sanering van asbest in Wierden sneller bij de kop te pakken. Het plan wijkt eigenlijk maar in één onderdeel af. "Het verschil met de motie is dat het asbesthoudende afval na verwijdering niet naar de stort tussen Wierden en Enter gebracht kan worden", zegt Slagers. "Stortplaatsen moeten daarvoor aan bepaalde voorwaarden voldoen en dat geldt evengoed voor het personeel dat met dit soort afval werkt. Je kunt niet zomaar asbest lozen op zo'n locatie."

Oplossing

De wethouder geeft aan dat de gemeente momenteel nadenkt over een oplossing. "Tot die tijd kunnen inwoners gewoon terecht in omliggende plaatsen, zoals Goor. Het is heel belangrijk dat dit afval goed terechtkomt." Met het plan van aanpak waar de gemeente nu aan werkt, moet voorkomen worden dat asbesthoudend materiaal in sloten of bermen eindigt.