Ajax had Cruijff en Van Basten, SV Haarle deed het met Spijkerman, Besten en Zwijnenberg: ‘Begonnen met bomen als doelpalen’

Eindelijk mag het, maar ze doen 't niet: meeste winkels dicht op histori­sche eerste koopzondag in Holten

HOLTEN - Een historische dag voor Holten. De eerste koopzondag is een feit in het door een gemeentelijke fusie in 2001 tot Rijssen ‘veroordeelde’ dorp. Wat opvalt is dat vooral supermarkten open zijn. Andere winkels zijn gesloten, ondanks de zwaar bevochten overwinning.

12 juni