Almeloër Masselink nieuwe voorzitter Hellendoorn Rally

Yad Vashem onderschei­ding voor Nijverdals echtpaar Broe­ze-Mon­deel

12:51 NIJVERDAL - Het echtpaar Hendrik Jan Broeze en Wilhelmina Mondeel uit Nijverdal heeft maandag postuum de Yad Vashem onderscheiding gekregen. Deze hoge Joodse onderscheiding werd in de Liberale Joodse Synagoge in Den Haag door de Israëlische ambassadeur Naor Gilon uitgereikt aan de Hellendoornse Ine van der Veer-Bosch, het oudste kleinkind van het echtpaar. Dat gebeurde in aanwezigheid van meerdere familieleden, waarvan een enkeling zelf speciaal was overgekomen uit de Verenigde Staten. Ook Hellendoorns burgemeester Anneke Raven was bij de plechtigheid aanwezig.