Appartementen op plek van autobedrijf Valk in Nijverdal: huurwoningen voor starters en jonge gezinnen

Het gaat om het bedrijfspand waar vroeger autobedrijf Valk en een tankstation waren gevestigd. Daarna werd het gebruikt door de online-drukkerij KoppieShop, die enige tijd geleden is verhuisd naar industrieterrein ’t Lochter. Vanaf dat moment staat het pand leeg. de bedrijfswoning is tijdelijk verhuurd.

Vijf woningen

De eigenaar wil de voormalige showroom op de begane grond verbouwen tot drie appartementen en daarop nog een vierde nieuwe woning bouwen. De voormalige bedrijfswoning is ook onderdeel van het totale bouwplan. Op het achterterrein wordt een aanbouw gesloopt om plaats te maken voor bergingen en parkeerplaatsen. Het gaat bij deze woningen om huurappartementen in diverse prijsklassen, die bestemd zijn voor starters, jonge gezinnen en tweepersoonshuishoudens.

Kans van slagen?

Bij het Hellendoornse college is inmiddels een principeverzoek ingediend om te achterhalen of dit plan wel enige kans van slagen heeft. Het college staat op zich positief tegenover deze geplande ontwikkeling, die kan helpen de vastgelopen (lokale) woningmarkt uit het slop te halen. Het bouwplan past prima in de gemeentelijke woonvisie, waarin staat dat de komende jaren vooral behoefte is aan appartementen en levensloopbestendige huizen waar alles gelijkvloers is.