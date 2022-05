Auto raakt vast tussen bomen langs A1 bij Rijssen: één gewonde

Melkprijs historisch hoog en dat moet ook, zeggen Twentse boeren: ‘Jaren spotgoed­koop geweest’

Bijna 11.000 liter melk geven de 350 koeien van Hans Roeleveld uit Beuningen dagelijks. Nog nooit kreeg de boer daarvoor zoveel euro’s terug als nu. Door krapte in de grondstoffenmarkt is de melkprijs met 52,50 euro per 100 liter historisch hoog, maar zeker niet te hoog, vinden hij en andere Twentse boeren. „Het is jarenlang spotgoedkoop geweest.”

