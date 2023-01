Automobilist om het leven gekomen tussen Rijssen en Nijverdal, Ligtenbergerweg afgesloten

geen bussen, minder treinen Staking streekver­voer? Dit zijn de gevolgen voor jou vandaag in Twente

De tweede dag van staking van het streekvervoer heeft gevolgen voor de dienstregeling in Twente. Zo rijdt het merendeel van de bussen - in tegenstelling tot een dag eerder - deze vrijdag niet. Ook op het spoor is er oponthoud.

20 januari