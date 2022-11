Bakker Van Otten uit Enter investeert juist in zijn zaak: ‘Vroeger gingen ze hier niet zitten’

De patissier en broodspecialist is een begrip in de omgeving. Met winkels in vijf verschillende plaatsen ontbijten er heel wat mensen met brood van de Enterse ondernemer. Achter zijn winkel in Enter werd dat altijd gebakken, maar enkele jaren geleden opende hij een grotere bakkerij op het industrieterrein.

Hierdoor kwam er ruimte vrij in de winkel aan de Dorpsstraat waar een nieuwe invulling aan kon worden gegeven. „We blijven constant kijken naar wat onze klanten willen. We hebben meerdere winkels en sinds vorig jaar ook een lunchroom in Borne. Die hebben we nu ook in het klein in Enter gemaakt in de vorm van een tearoom. Klanten hebben de behoefte om gewoon even rustig ergens te gaan zitten.”

Een van de zelfbedieningswanden in de bakkerswinkel

Nieuw concept

In de winkel is een nieuw concept doorgevoerd. „We hebben meer zelfbediening in de winkel toegepast. Mensen kunnen nu zelf hun de producten pakken vanuit de schappen. Eerder werd dit allemaal voor je gedaan in onze ‘toonbankwinkel’, waardoor je soms lang moest wachten. Dat proberen we nu te voorkomen.”

Quote We hebben meer tijd om klanten te helpen Eric van Otten

„Als klanten speciale wensen hebben, worden ze nog gewoon geholpen. Doordat we nu met de zelfbediening werken, kunnen we deze klanten ook meer aandacht geven. Eerder moest het snel, want er stonden ook nog klanten achter je te wachten. Dat hoeft nu gelukkig niet meer. We moeten onze klanten nog wel even wegwijs maken in het nieuwe concept, maar dat lukt snel genoeg.”

Tearoom

Het nieuwe lunchgedeelte wordt de tearoom genoemd en is geplaatst aan de linkerkant van de winkel. „Je kunt hier rustig een kopje koffie of thee gaan drinken met daarbij wat lekkers uit onze winkel. Dat hadden we 25 jaar geleden ook al, maar toen ging praktisch geen Enternaar hier zitten. Je ging gewoon niet even zitten lunchen, mensen zouden wel denken dat je niks anders te doen hebt. Dat is nu wel echt veranderd.”

Marktkraam

De verbouwing van de winkel nam 4,5 week in beslag. Deze donderdagochtend is de winkel weer geopend en worden de laatste dingetje afgemaakt. „Tijdens de verbouwing waren we eigenlijk marktkooplui in eigen dorp”, zegt Van Otten lachend. „We verkochten onze producten vanuit een kraam, dat was behelpen, maar klanten waren al lang blij dat ze gewoon bij ons terecht konden.”

De tafeltjes in de tearoom.