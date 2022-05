Bewoners Lage Egge in Wierden overdonderd door reacties op oorlogsfilm

WIERDEN - Wie de film ‘Lage Egge in de oorlog’ nog wil zien, moet snel zijn. Donderdag is de laatste vertoning in het tijdelijke museum bij de familie Westerik aan de Lage Egge 9 in Wierden. De film maakt indruk. „De eerste opnames bezorgen nog steeds kippenvel”, zegt initiatiefneemster Herma ter Keurs.

De Lage Egge, gelegen tussen Wierden en Hoge Hexel. Een vrediger buurtje kun je niet treffen. Hoe anders was dat tijdens de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog. In en rondom de boerderijen speelde zich van alles af. De bewoners, jong en oud, van de Lage Egge maakten er een ingrijpende film over.

„We wilden graag meedoen met de lichtroute in de gemeente, die vanwege 77 jaar bevrijding is uitgezet, maar wisten nog niet precies hoe”, vertelt kartrekker Herma ter Keurs. „We hadden van allerlei dingen bedacht. Hoe meer we elkaar spraken, hoe meer gebeurtenissen naar boven kwamen. Ook verhalen die nog niet eerder zijn verteld.”

Munitie voor een film

Genoeg munitie voor een film, vond Ter Keurs. Niet alleen vertellen de bewoners van de Lage Egge het verhaal, ze spelen er ook zelf in mee. Ouderen die toen jong waren en de oorlog hebben meegemaakt en kinderen die nu opgroeien, maar ook nieuwe bewoners die van de Lage Egge hun thuis hebben gemaakt.

Quote Ik krijg nog steeds kippenvel bij het zien van die eerste beelden die we hebben geschoten Herma ter Keurs, initiatiefneemster

„Zo laten we twee jonge jongens de ouderen interviewen. Dat levert bijzondere reacties op”, vertelt Ter Keurs. „Gaandeweg, door het praten met getuigen en nabestaanden, hoorden we ook gebeurtenissen die met elkaar te maken hadden. Een Duitser met een kapot geschoten kaak, was met oude lakens verbonden door een van de buurtbewoners. In een ander verhaal kwam naar voren dat iemand een soldaat had zien lopen met een kaak in het verband.”

‘Bij elkaar geraapt zooitje’

Deze gebeurtenis en nog veel meer verhalen zijn in vier dagen gefilmd. De eerste draaidag was op 8 februari 2020. „Meer dagen hadden we niet”, zegt Ter Keurs. „Corona stopte alles. Het was een bij elkaar geraapt zooitje beeld. Samen met mijn zoon van 15 jaar, die heeft gefilmd, hebben we de beste scenes uitgezocht. Ik krijg nog steeds kippenvel bij het zien van die eerste beelden die we hebben geschoten, toen de muziek eronder was gezet.”

Niet alleen Ter Keurs is onder de indruk van het resultaat. Ook bezoekers zijn onder de indruk, weet Ria Keppelink. „Sinds 20 april draaien we drie keer per dag de film. Tot nu toe was het volle bak. We zijn echt overdonderd door alle reacties. Het blijft belangrijk om de verhalen van toen te blijven delen.”

De film is nog te zien tot en met donderdag 5 mei uur om 13.30, 15.00 en 19.00 uur. Woensdag 4 mei is er geen avondvoorstelling.