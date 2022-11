Bouw nieuwe brandweerkazerne in Hellendoorn begonnen: ‘Vanaf april rukken we vanaf hier uit’

HELLENDOORN - De bouw van de nieuwe en grotere brandweerkazerne in Hellendoorn is begonnen. De keerwand langs de grote speelbult is geplaatst en het grondwerk voor het storten van de fundering is zo goed als klaar. Het gloednieuwe pand tussen de Haersingel en de Kasteelstraat moet eind maart 2023 af zijn.

De eerste bouwwerkzaamheden verlopen voorspoedig, laat Sander Wijlens weten. Wijlens is coördinator gebouwen bij de Brandweer Twente. Hij zegt dat er op 6 december nog een officiële aftrap volgt. „De meeste bouwers doen dat doormiddel van het leggen van een eerste steen”, geeft hij aan. „Maar aangezien we nu geen stenen gebruiken, doen wij dat met de onthulling van het ontwerp op een groot doek.”

De aanloop naar de bouw van de nieuwe kazerne was er eentje van de lange adem. Jaren zochten betrokkenen naar een geschikte locatie. Een brandweerkazerne zet je namelijk niet zomaar ergens neer. Je moet er rekening mee houden dat de brandweerlieden vlot vanaf de locatie kunnen uitrukken en tegelijkertijd moeten de vrijwilligers (ongeveer 25 in Hellendoorn) de kazerne vanuit hun woningen snel kunnen bereiken.

Speeltuin

De keuze viel uiteindelijk op een stukje grond tussen de Haersingel en de Kasteelstraat. Vanwege de centrale ligging en de plek aan de randweg, waardoor de brandweerlieden razendsnel uit kunnen rukken.

Het pand komt pal naast de Cool Nature speeltuin. „We bouwen de kazerne zelfs tegen de grote speelbult aan”, weet Wijlens. „Die is nu voor iets minder dan de helft afgegraven. Daar tegenaan zijn damwanden geplaatst. De begroeide bovenkant van de bult loopt straks als het ware door in het dak van de kazerne, dat ook weer begroeid is. Zo lijkt het alsof de kazerne voor een deel in de bult gebouwd is.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Het grondwerk en de keerwand tegen de speelbult liggen er al. © Brandweer Hellendoorn

Maart klaar

De gebouwencoördinator van de Brandweer Twente verwacht dat de bouw in de loop van maart komend jaar klaar moet zijn. „Als er geen extreme weersomstandigheden zijn, moet dat lukken.” De stikstofproblemen veroorzaken geen vertraging voor het project. „We hebben dat allemaal laten uitrekenen en uit die berekeningen is naar voren gekomen dat de bouw niet voor meer stikstof zorgt in de nabijgelegen Natura2000-gebieden.”

En als het gebouw klaar is, wat gebeurt er dan? „Dan gaan we verhuizen. Dat houdt vooral in dat het wagenpark en de uitrustingen verplaatst worden. Van de ene operationele kazerne naar de andere”, zegt Wijlens. „Dat betekent dat de brandweer in Hellendoorn dus niet stil komt te liggen. Zolang we nog niet in de nieuwbouw zitten, rukken we uit vanuit de kazerne aan de Ninaberlaan. Als we daar weg zijn, kunnen we direct onze activiteiten voortzetten aan de Haersingel.”

Toekomst oude pand?

De planning is dat de nieuwe brandweerkazerne in Hellendoorn vanaf april helemaal operationeel is. Wat er dan met de oude gaat gebeuren, weet de coördinator niet. „Afgesproken is dat de gemeente Hellendoorn het eerste recht van koop heeft. Zij kunnen er dan mee doen wat ze willen. Wat? Dat is nog niet duidelijk.”