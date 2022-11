Brommers Kiek’n bij Lucky in Rijssen: op de snufferd voor de huishoudschool maar wàt een mooie tijd

RIJSSEN - De zestiende editie van Brommers kiek’n bij Lucky in Rijssen staat weer op het programma. Er zitten nog een paar herfst en wintermaanden tussen, maar toch kunnen de brommerhelden uit de jaren vijftig en zestig de datum weer op de kalender zetten. Op 31 maart ‘geet t d’r weer van’ bij Lucky in Rijssen.

Dat het nu al bekend wordt gemaakt komt omdat de voorverkoop is gestart. Het evenement trekt meer dan duizend bezoekers en is sinds het begon bijna altijd uitverkocht. Dit keer gaat het om de zestiende editie. En zestien jaar was vroeger de leeftijd waar jonge helden naar uitkeken, omdat ze dan op een brommer mochten rijden. Bij elkaar gespaard met bijbaantjes, en vaak gesponsord door hun vader, die vroeger zelf ook de wereld op de brommer verkende.

Zündapps en Kreidlers

Het evenement wordt georganiseerd door de broertjes Wim en Bertus van de Merwe. Het is een themafeest rondom de brommers en jongerencultuur uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. De tijd van de Zündapps en de Kreidlers voor de stoere plattelanders, en de Puchs en Tomossen voor de meer alternatieve softe scène. En dan had je nog de groep die voor deze iconen geen geld had en het moest doen met een afgedankte mobilette van tante Truus. Onverwoestbaar, maar het zag er voor een van hormonen bruisende jongeling, natuurlijk niet uit.

Op de snufferd voor de huishoudschool

De Van de Merwes bezitten uit nostalgische overwegingen nu allebei een Puch met een zo’n half hoog stuur, maar in de begindagen van hun brommerliefde reden ze op andere merken. Wim had in de jaren zestig een van de eerste Kreidler Floretts. „Daar moesten we samen mee doen, want er was niet genoeg geld voor twee van die brommers. De vraag was altijd: wie mag de brommer mee en krijgt het meisje achterop.”

Wim mag dan altijd graag vertellen hoe hij een keer met zijn brommer onderuit ging in de bocht voor de huishoudschool in Nijverdal. Daar scoor je als jonge puistekop geen punten mee bij het damesvolk in wording. „Al die meiden lachen. Ik heb me nog nooit zo lullig gevoeld.” Aldus Wim van de Merwe.

Tegen deze achtergrond en talloze andere avonturen uit de oude doos, speelt zich Brommers Kiek'n af. Want de meeste bezoekers zijn de vijftig en zestig al een eindje voorbij en koesteren hun herinneringen aan de ongecompliceerde jeugdjaren op de brommer. Met natuurlijk de muziek die er in die tijd werd gespeeld op de radio.

Engelse band maakt furore

Een van de klappers tijdens de muziekavond op 31 maart wordt gemaakt door de Engelse band New Amen Corner. Een sixties coverband die het hele repertoire uit die jaren op de planken brengt. Ze krijgen gezelschap van de The Murphy Jets, ook een band die deze periode weer muzikaal tot leven brengt.

Zoals bij alle eerdere afleveringen is er voorafgaand aan de muziekavond tijd om een oude brommers te bekijken en te proberen. Verschillende exemplaren staan weer bij de ingang. Waarmee na het beluisteren van tweetakt geknetter uit een 49 cc'tje de grijze haren weer even kunnen worden vergeten. En misschien wil moeders nog wel even mee. Voor een rondje achterop.

De kaarten voor Brommers Kiek’n zijn te bestellen via Lucky en kosten in de voorverkoop 13.50 euro.