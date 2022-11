Bunkerkaas uit Daarle valt weer in de prijzen op World Cheese Awards

Maar wat maakt zijn kazen zo bijzonder van smaak zodat ze tot de top 100 van de wereld behoren? Op die vraag heeft Nijenhuis wel een antwoord. „Dat heeft vooral te maken met het rijpingsproces", vertelt hij. De kaasmakerij is gesitueerd in voormalige wapen- en voormalige munitiedepots in Daarle.

„We zijn er in 2012 mee begonnen. De oude bunkers zijn perfect voor het rijpen van de kazen omdat de temperatuur er constant is. We hebben ons wel voorbereid op extreme weersomstandigheden. Daarvoor hebben we een klimaatsysteem geïnstalleerd dat de temperatuur controleert en ingrijpt indien nodig.”

Niet te overtreffen

Volgens Nijenhuis was de vijfde plek van vorig jaar met zijn geitenkaas bijna niet te overtreffen. Dus de verwachting voor de uitkomst van de World Cheese Awards voor dit jaar was even afwachten voor het team van Kaasmakerij De Bunker. „Dat onze Bunkerkaas Koe nu ook tot één van de besten van de wereld behoort, is wel heel bijzonder. Kaasmakers, kopers en voedselrecensenten uit de hele wereld hebben 4000 kazen uit 40 landen beoordeeld. Dat onze Twentse Bunkerkaas het daartussen dan zo goed doet, is toch een prachtig resultaat.”

Luxe groothandel

In de wereld van de lekkerste kazen gonst zijn naam dan ook in het rond. „We hebben al contacten gehad met een luxueuze groothandel in de buurt van Monaco. Zij leveren kazen aan superjachten in Monaco en in Griekenland. Dus ja, dat is dan wel een hele eer", aldus de Daarlese kaasmaker.

Zelf was hij niet in levende lijve aanwezig op de awards-uitreiking in Wales. Kaasmakerij De Bunker heeft maar een klein team en er is genoeg werk te doen in de oude bunkers met het keren van de kazen. Veel tijd was er dus niet voor een tripje naar het buitenland.

Proeven en keuren

Maar wie weet komt daar volgend jaar verandering en reist Nijenhuis zelf ook af naar de verkiezing van de beste kazen ter wereld. „Ik heb zelf inmiddels een cursus gevolgd om officieel keurmeester te worden en ben druk bezig om ervaring te doen op allerlei proeverijen. Dus hopelijk mag ik er volgend jaar zelf ook naar toe om de kazen te proeven en te keuren.”