Burgemeester Rijssen bij dodenherdenking op Joodse begraafplaats: ‘Het gaat om schouder aan schouder staan’

RIJSSEN - „Het gaat om vrede en veiligheid, om democratie en gerechtigheid, om schouder aan schouder staan, hoe moeilijk ook.” Dat zei burgemeester Arco Hofland woensdag bij de dodenherdenking op de Joodse begraafplaats aan de Arend Baanstraat in Rijssen.

Een stille stoet vertrok even voor vieren richting de dodenakker. Daar voerde Hofland het woord, las Jonathan Tavil het Kaddisj in het Hebreeuws en droeg Eva de Lange de Nederlandse vertaling van dit gebed voor de overledenen voor. Scouts legden bloemen bij het herdenkingsmonument voor de ruim honderd Rijssense Joden, die in de oorlogsjaren werden weggevoerd en vermoord.

‘Individualisering nam ons veel af’

„De individualisering van de samenleving bracht ons veel, maar het nam ook veel van ons af”, stelde de burgemeester. „Onze bevrijders streden niet om het mogelijk te maken je af te zetten, openlijke discriminatie te uiten of complottheorieën te verspreiden.”

‘Oorlog in Oekraïne raakt ons allemaal’

Hofland zag ook mooie dingen gebeuren. „Het is hartverwarmend hoe gastvrij we Oekraïners opvangen. Die vreselijke oorlog van de Russische dictator Poetin tegen dat land raakt ons. We betalen hier allemaal een prijs voor.”

Medemenselijkheid staat voorop

Hij roemde het dat medemenselijkheid nu voorgaat op regels. „Slechts twee minuten staan we stil. We hebben daarna een jaar lang de tijd om onze vrijheid te onderhouden. Een jaar lang de tijd om medemenselijkheid te tonen. Een jaar lang de tijd om vrede te bewaren. De oorlogsslachtoffers zijn in de loop van de jaren niet voor niets gestorven, maar voor ons allen. Stil zeggen we: ‘Nooit meer oorlog, altijd vrede’.”

De overige dodenherdenkingen werden binnen de Reggestreek in de avonduren gehouden. Alleen op de Canadese begraafplaats in Holten was ook overdag een samenkomst.

Volledig scherm Burgemeester Arco Hofland ziet ook mooie dingen gebeuren, zei hij in zijn toespraak. „Het is hartverwarmend hoe gastvrij we Oekraïners opvangen.” © Emiel Muijderman