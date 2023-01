Cadeaupas Rijssen-Holten succes: voor bijna 100.000 euro aangeschaft

RIJSSEN/HOLTEN - De RijssenHoltenPas is nog geen half jaar in gebruik, maar nu al een succes. De afgelopen maanden is er al bijna 100.000 euro in omgegaan. In totaal is de pas in zestig winkels verzilverd.

Dit is niet de eerste cadeaupas binnen de gemeente Rijssen-Holten. In coronatijd kwamen zowel de ondernemers in Rijssen als Holten met een voucher om lokale winkels te steunen. Rijssen digitaliseerde uiteindelijk met een ‘winkelen-in-Rijssenpas’. Deze pas was tot het einde van 2022 nog in te leveren. Afgelopen zomer is de volgende stap gezet: één pas die te gebruiken is in beide kernen van de gemeente.

In het kerstpakket

„Het is eigenlijk gelijk omarmd", vertelt Ard Wessels namens de Rijssense ondernemersvereniging Habi. Niet alleen de gemeente maakt gretig gebruik van de pas om bijvoorbeeld vrijwilligers een presentje te geven. Ook ondernemers hebben de lokale kaart ontdekt. „Het zat in verschillende kerstpakketten", bevestigt Wessels.

Van de zomer bij de aftrap was de kaart te verzilveren in 62 winkels in zowel Rijssen als Holten. Dat is gegroeid naar 74 locaties. In Rijssen zijn er nu niet 49 maar 57 winkels aangesloten. In Holten is dat aantal gestegen van dertien naar zeventien zaken. „Ze weten ons te vinden”, aldus Wessels die positieve reacties hoort van de lokale winkeliers. „We hebben er dan ook goed reclame voor gemaakt".

De pas heeft het formaat van een creditcard en het is op te laden tot elk gewenst bedrag. Het geldbedrag hoeft niet in een keer besteed te worden. De pas is verkrijgbaar in Rijssen bij de Read Shop, Cigo Spithoff, Ligtenberg Linnen en Lingerie en Wessels Mode. In Holten bij Primera.