Camera’s op station Wierden stap dichterbij: ‘We hebben daar vroeger heel wat raddraaiers weggeknuppeld’

WIERDEN - Nieuw onderzoek moet uitwijzen of er inderdaad cameratoezicht nodig is rond het NS-station in Wierden. Bij het station zijn regelmatig vernielingen en er worden steeds vaker fietsen gestolen, tot grote ergernis van omwonenden, ondernemers en lokale politici. „Er is daar wel wat aan de hand”, zei burgemeester Doret Tigchelaar.

Al meer dan dertig jaar is het zeker eens per week onrustig in de stationsomgeving. Vooral zaterdagavond en in de nacht vernielt (onder meer) terugkerend uitgaanspubliek fietsen, stelen ze rijwielen en gooien ze rommel van de trap. Henk Nieuwenhuis kan het weten. Het raadslid van Nieuw Enter Wierden gaf dinsdagavond in het gemeentehuis een inkijkje in zijn verleden als wijkagent in Wierden.

„Wat daar allemaal gebeurt? Al sinds de jaren tachtig? Dat lijkt er niet op”, zei hij. „Vroeger waren er speciale politiepatrouilles, puur en alleen voor de stationsomgeving. Reken er maar op dat dit nodig was. De vernielingen, de overlast, het was heel erg. We hebben daar heel wat raddraaiers weggeknuppeld. En nog steeds gaat het er niet goed.”

VVD-plan

Die patrouilles zijn er niet meer. De politie heeft niet elke zaterdag tijd om te posten en de enkele boa van Wierden kan ook niet altijd even veel uitrichten. De VVD kwam dinsdagavond daarom met het plan om camera’s op te hangen. „Want die helpen. Ze leggen niet alleen vast, maar hebben ook een afschrikwekkend effect”, omschreef VVD-raadslid Anne Schasfoort het idee.

Haar partij is niet de eerste die met deze oproep komt. In 2013 en 2017 werd er volgens NEW-collega Alfons Woolderink ook al onderzoek gedaan naar camera’s. „In 2013 was het zelfs bijna beklonken. De camera's waren beschikbaar en er zou een proef komen. We hebben er alleen nooit meer wat van gehoord. In 2017 idem dito.”

Nooit doorgezet

Burgemeester Doret Tigchelaar gaf vervolgens toe dat de plannen destijds nooit doorgezet zijn. „Maar dat er wat aan de hand is rond het station, is duidelijk. We moeten nu alleen exact in beeld krijgen wat er speelt. Dus is het goed om in gesprek te gaan met de politie en NS om dat goed in kaart te brengen. Want camera’s mag je niet zomaar lukraak ophangen. Daar moet je zorgvuldig zijn. Ook omwille van de privacy.”

Tigchelaar reageerde met die woorden ook op kritische noten op het plan van de VVD. Zo zou Schasfoort zich niet op feiten en cijfers baseren, maar enkel op aannames. „Dat is niet zo”, gaf zij aan. „We hebben ons goed laten informeren in de buurt.”

De burgemeester zei dat de inzet van de VVD alvast goed voorwerk is. „Daar moeten we mee verder, maar we hebben natuurlijk meer nodig.” In de eerste maanden van 2023 moet er meer duidelijk worden over de cameraplannen.