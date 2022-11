Corona nekslag voor Holtens mannenkoor: ‘De avonden afsluiten met een borreltje, dat ga ik echt missen’

HOLTEN - Een concert op vrijdag 18 november in de Kandelaar vormt het sluitstuk van het Holtens mannenkoor. Een periode van 46 jaar zangtraditie komt ten einde. „We moeten eerlijk zijn, er zit geen toekomst meer in het koor", vertelt Theo Theusink, die al sinds het eerste uur lid is.

Het koor uit Holten kent op dit moment nog maar 22 leden. „Dat was vroeger wel anders, in de hoogtijdagen van het koor kwamen we wel met meer dan vijftig leden bij optredens aan. Dat nam de laatste jaren langzaam af. Mannen stopten, maar de nieuwe leden bleven uit.”

Corona bleek uiteindelijk de nekslag voor het koor. „We hadden nog 32 leden toen we die periode ingingen en kwamen er met tien leden minder eruit. De heren gingen andere dingen doen of werden te oud.”

‘Witte koppen’

„De jeugd wil tegenwoordig alleen maar gamen en voetballen. Wij zijn als grijze koppen niet meer interessant. We hebben echt van alles geprobeerd om nieuwe leden te werven, maar dat zit er gewoon niet in. Misschien zijn koren inderdaad wel te ouderwets. Tijdens de ledenvergadering hebben we dan ook besloten om de stekker er uit te trekken.”

Quote We blazen zelf de kaars uit Theo Theusink, voorzitter Holtens Mannenkoor

Theusink vindt dat jammer, maar is blij dat het koor niet als een nachtkaars uitgaat. „Het is natuurlijk heel erg jammer dat we stoppen, maar we gaan niet in treurnis eindigen. Het is gewoon duidelijk dat we niet verder kunnen. Op repetitieavonden zaten we soms maar met twaalf man, dan kun je gewoon niks beginnen. Om niet nog verder af te takelen, hebben we gezegd, na het concert stoppen we ermee. We blazen zelf de kaars uit.”

Nederland Zingt

Als de man van het eerste uur terugblikt op de afgelopen jaren komen er een aantal hoogte punten voorbij. „We hebben meerdere keren opgetreden in het buitenland. Bijvoorbeeld in Winterberg en veel andere bekende steden. Daarnaast was onze deelname aan Nederland Zingt van de EO echt wel het hoogtepunt. Dat was in 2014, toen hadden we nog veel leden. Dat was erg bijzonder om te doen.”

Verder werden de afgelopen jaren genoeg koren en artiesten uitgenodigd om in Holten samen te zingen. „Dat was altijd heel gezellig. We waren misschien ook wel meer een gezelligheidsclub. We sloten altijd af met een borreltje na de optredens. Dat ga ik wel echt missen.”

Het afscheidsconcert van het mannenkoor wordt gehouden op vrijdag 18 november en begint om 20.00 uur in De Kandelaar. De toegang is vrij.