Corrie Vos (1933-2022): ruim 28 jaar hét hardwerkende PvdA-boegbeeld in Hellendoorn

in memoriamNIJVERDAL - Ze was ruim 28 jaar een steunpilaar voor de PvdA in de Hellendoornse gemeenteraad. Oud-wethouder Corrie Vos-IJsselstijn overleed donderdag op 88-jarige leeftijd in haar huidige woonplaats Enschede.

Haar politieke loopbaan had nog langer kunnen zijn, want in 1978 greep ze net naast een zetel. Drie jaar later kwam Corrie Vos alsnog tussentijds voor de toenmalige PvdA/PPR-combinatie in de raad. Ze werd snel fractieleider en volgde eind 1987 André Bonthuis, die burgemeester werd in Moordrecht, op als wethouder. Dat bleef Vos tot in april 1994.

‘Ze was altijd onze harde schijf’

Het typeerde deze sociaaldemocrate in hart en nieren dat ze daarna doorging als raadslid tot maart 2010. „Een raad zonder Corrie is bijna niet voor te stellen, haar historisch besef en betrokkenheid zullen node worden gemist”, zei de toenmalige burgemeester Hans van Overbeeke bij haar afscheid. Ze ontving uit zijn handen de gemeentelijke erepenning. „Corrie was weliswaar niet zo digitaal, maar ze was wel altijd onze harde schijf”, omschreef PvdA-voorman Paul haar raadsrol.

‘Meer doen dan alleen maar werken’

Vos groeide op in een rood nest. Ze trad in 1953 aan als hoofd van de huishouding op de Paasheuvel in Vierhouten, het onderdak van de socialistische jongerenbeweging Arbeids Jeugd Centrale (AJC), waarvan ze lid was. „Je werd niet tegengehouden als je meer wilde dan alleen maar werken”, herinnerde Vos zich later. Bij een volgende baan, de Volkshogeschool in Havelte, ontmoette ze haar latere man Dirk Vos. Toen hij als vormingswerker voor werkende jongeren aan de slag ging, verhuisden ze naar Nijverdal en nadien Hellendoorn.

Geen emotionele toestanden

Het wethouderschap was even wennen. „In het begin leek het wel alsof ik m’n hoofd in een spinnenweb stak om te kijken hoe de draden liepen”, bekende ze eens. Al gauw had de zakelijke en nuchtere Vos haar collegetouwtjes strak in handen. Ze oogstte dan ook nauwelijks kritiek vanuit de raad. Vos: „Ik probeer emotionele toestanden binnenskamers te houden, al ben ik zeker niet gevoelloos. Er blijven altijd kwesties die me nauw aan het hart gaan.”

De crematieplechtigheid van Vos, die twee zonen en twee kleinzonen nalaat, is woensdag vanaf 15.30 uur in crematorium Enschede te Usselo.

Volledig scherm Wethouder Corrie Vos ontving in februari 1994 700 handtekeningen van rector Jan Brouwer (midden) van College Noetsele. Leerlingen voerden destijds een actie om verkeerslichten in de buurt van Nijverdalse school geplaatst te krijgen. © Dinand Buisman