Crisisnoodopvang voor 24 vluchtelingen in Rijssen-Holten: in oude pastorie en op bungalowpark

Cremeren wordt in Twente stuk duurder (en dat komt niet alleen door de gaskosten)

NIJVERDAL/ALMELO/VRIEZENVEEN - Wist je dat crematoria tussen de 45 en 75 kuub gas gebruiken om een kist te verbranden? Ruim twintig crematies verder en het verbruik is net zoveel als van een gezin in een jaar. Dat loopt flink in de papieren voor zowel reguliere crematoria in Nijverdal en Almelo als het dierencrematorium in Vriezenveen. „Prijsstijgingen zijn niet te stoppen.”

25 oktober