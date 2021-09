De bijzondere ‘rentree’ van oud-aanvoerster Stutterheim bij Het Ravijn, twee jaar na haar afscheid

Noodgreep door MST: barende vrouwen moesten verder bevallen in Zwolle, Deventer en Winters­wijk

25 september ENSCHEDE - MST heeft zwangere patiënten die al bezig waren met bevallen, moeten doorsturen naar ziekenhuizen in Deventer, Winterswijk en Zwolle. Het ziekenhuis in Enschede had zelf geen plaats. ZGT ook niet. MST is ongelukkig met de situatie.