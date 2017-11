De Waerdenborch Holten stelt coördinator gezonde school aan

Eerder deze week werd bekend dat de locatie Noetselerbergweg van CSG Reggesteyn in Nijverdal de gouden schaal van het Voedingscentrum in de wacht heeft gesleept. Behalve Reggesteyn zijn ook de andere middelbare scholen in de Reggestreek bezig met een gezonde schoolkantine.

Salades

De Passie

Bij de Ebvo De Passie in Wierden is geen uitgebreide kantine aanwezig maar gezonde voeding is wel een belangrijk item, zegt directeur Leendert van den Dool. „Een paar keer per week worden er gezonde broodjes te koop aangeboden en 80 procent van de inhoud van de automaat is verantwoord. We zijn dus wel op weg...onze school is bovendien rookvrij.”