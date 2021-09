De Zweef kan wel wennen aan het spelen van derby’s: ‘Het is een ander soort voetbal’

Inwijding nieuwe urnenmuur op katholieke kerkhof in Enter

24 september ENTER - De nieuwe urnenmuur op het katholieke kerkhof aan de Disselsweg in Enter wordt zaterdagavond 2 oktober om 18.00 uur officieel ingewijd door vicaris-pastoor Ronald Cornelissen van Sint Marcellinusparochie in West-Twente. Die muur is de afgelopen periode gerealiseerd door een groep vrijwilligers en telt in totaal 50 nissen.