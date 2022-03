Debatteren over sporthal in Wierden en uitbreiding van Enter

WIERDEN/ENTER - Moet er een nieuwe sporthal in Wierden bijkomen? Hoe behoort Enter verder te groeien? Dat zijn de opvallendste thema’s waarover gediscussieerd wordt tijdens de twee verkiezingsdebatten in de gemeente Wierden.

De organisatie van de bijeenkomsten is in handen van de zes politieke partijen, die volgende week meedoen aan de raadsverkiezingen in Wierden. De lijsttrekker en een ander kandidaat raadslid vertegenwoordigen de deelnemende partijen tijdens de debatten.

Ruimtegebrek voor sportclubs

Het eerste verkiezingsdebat is donderdag 10 maart vanaf 20.00 uur in het Ontmoetingscentrum aan de Wierdense Spoorstraat. Hier vormen de lokale sportfaciliteiten het eerste discussiepunt. Moet er aan de Esrand in plaats van een sportzaal toch een sporthal worden gebouwd, is het meest prangende vraagstuk. Sommige sportclubs zijn nu door ruimtegebrek genoodzaakt buiten het dorp Wierden te trainen of wedstrijden te spelen.

Starters willen graag in Enter blijven wonen

In Enter is het debat maandag om 20.00 uur in het Hervormd Dienstgebouw aan de Oude Pastoriestraat. Hier zal blijken hoe de partijen aankijken tegen een verdere uitbreiding van Enter. Dat is een belangrijk item voor onder andere starters op de woningmarkt, die graag in hun dorp blijven wonen. Bovendien moet een nieuwbouwlocatie worden gevonden als De Berghorst vol is.

Zondagsrust en duurzaamheid

Op de twee avonden staan twee vaste thema’s op de agenda: zondagsrust en duurzaamheid. Supermarkten mogen sinds 2018 op zondag open, maar dat valt niet in heel Wierden goed. Bij duurzaamheid is het de vraag of de gemeente grote windturbines kan blijven weren. Na de pauze volgt beide keren een vragenronde voor de aanwezige inwoners.