Dit trio neemt Enternaren lieflijk op de hak tijdens oudejaarsconference in zaal de Kröl

ENTER - In Enter kan eind december weer flink gelachen geworden. Tenminste als het aan Daan Lohuis, Erwin Geels en Stephan Schreijer ligt. Het trio staat voor de twee keer met hun oudejaarsconference op de planken in café de Kröl. „We hebben smeuïg materiaal genoeg!”, zegt Geels met een speelse glimlach.

Ook al leek het stil in Enter tijdens coronatijd, dat was het niet. In het kleine plaatsje ging het dorpsnieuws gewoon door. Tenminste als je Enternaren Erwin Geels, Stephan Schreijer en Daan Lohuis moet geloven. „In Enter ligt materiaal genoeg!’’, zegt Geels bijna stikkend in zijn schaterlach. „We hebben aardig veel smeuïge details. Voldoende voor een avondvullend programma. Maaar…het hoeft niet allemaal waar te zijn natuurlijk.”

Nieuwe invulling

Geels wil nog niet veel verklappen. Wel dat het iets anders gaat dan in 2018. Ook al was die eerste keer al een groot succes. ,,Zelfs met onze eigen liedjes. Die zitten er nu ook weer in. Verder verklap ik niks. Alledrie zorgen we voor onze eigen sketches. Daarnaast schrijven we samen de gezellige gesprekjes tussen ons drieën. Die chemie, die zit nog steeds goed.”

Het trio mag dan wel in Enter zijn geboren en getogen, zó goed kennen ze elkaar nou ook weer niet. Ja, via de voetbalvereniging of gewoon uit het dorp. Tot ze zo’n vier jaar geleden spontaan bij elkaar zitten en alledrie hetzelfde idee blijken te hebben. Een avondvullende oudejaarsconference.

Quote We weten veel, maar we kwetsen niemand Erwin Geels, Oudejaarscabertier

Maar dan moet je wel grappen kunnen bedenken, oog hebben voor de actualiteiten en zingen. „We zijn best grappig. Alleen Stephan al. Een echte droogkloot. Die hoeft alleen maar het podium op te lopen en de zaal ligt al dubbel. Die jongen maakt mensen aan het lachen zonder dat hij daar wat voor moet doen. Daan schrijft veel teksten. En ik, ik doe mijn ding haha.”

Nieuwtjes over Enternaren

Net als de vorige keer in 2018 is volgens Geels de zaal de Kröl twee avonden lang goed gevuld. De eerste avond op 28 december is zelfs al uitverkocht. Voor de tweede avond, 29 december, zijn nog kaarten. „De mensen zitten toch wel weer op zo’n uitje te wachten. En dat is mooi, want we zijn er ook best druk mee. De voorbereidingen beginnen al in februari. We zitten vanaf dan tot aan de shows wekelijks bij elkaar. Alles moet kloppen. De muziek, sketches, kostuums, decors. En de tekst met nieuwtjes over de Enternaren.”

Weer moet Geels lachen. „We weten veel, maar”, vervolgt de entertainer. „We kwetsen niemand. Daar houden we niet van. Het is gewoon weer een prima oudejaarsconference. Wel voor de laatste keer in de Kröl. En ook dat maakt het speciaal.”