Dorpsfeest Bruisend Nijverdal moet vooral ‘inwoners samen en dichter bij elkaar brengen’

NIJVERDAL - De grote feesttent op de Markt is deze week vier dagen lang het kloppende hart van Bruisend Nijverdal. Volgens de organisatoren moet dit dorpsfeest ‘Nijverdal op de kaart zetten en ‘de inwoners dichter bij elkaar brengen’.

„We zijn blij dat we na alle coronaperikelen eindelijk weer een normaal feest kunnen houden”, benadrukken de organisatoren, die worden aangevoerd door Ewald Aaltink. Ze vervolgen: „We hebben knetterhard gewerkt om alle doelgroepen iets aansprekends te kunnen bieden. Beleven is daarbij ons toverwoord. Maar met een mooi programma alleen zijn we er natuurlijk nog niet. Zonder bezoekers geen Bruisend Nijverdal. Zij zorgen samen met sponsoren en vrijwilligers voor een feest, dat Nijverdallers in staat stelt hun dorpsgenoten te ontmoeten.”

Kennismaking

Bruisend Nijverdal begint donderdag met vier circusvoorstellingen voor 1600 leerlingen van de basisscholen uit Nijverdal. Aaltink: „Voor veel kinderen is dat de eerste kennismaking met Bruisend Nijverdal en dat past in onze doelstelling onze dorpsbewoners te laten opgroeien met een mooi feest.” 's Avonds is de tent het domein van scholengemeenschap Reggesteyn. Voor het besloten schoolfeest met een bekende artiest zijn 2700 leerlingen van alle locaties uitgenodigd.

Vrijdag wordt een seniorenmiddag gehouden met muzikale medewerking van levensliederenkoor Door Merg en Been. De Grootste Nijverdalse Pubquiz begint om 20.00 uur, maar is al helemaal volgeboekt. Rond 22.00 uur gaan alle stoelen en tafels aan de kant om plaats te maken voor de show van The Originals, die door de organisatoren wordt aangeprezen als ‘de beste coverband van Nederland, die echt alles op verzoek speelt’.

Strade Bianche

Zaterdag begint 's morgens met de tweede editie van de Strade Bianche, een wielerevenement waarbij gekozen kan worden tussen 30, 60, 90 of 120 kilometer. 's Middags wordt in het centrum het Sport- en Cultuurfestival gehouden, waar de bezoekers kunnen kennismaken met tal van culturele en sportieve activiteiten. 's Avonds treden Dennis van Dam, Nick Brinkhuis, George Baker, John de Bever en piratenkoning Jannes op en vullen de DJ's Yellow Ed en Hanky Panky de tijd tussen de acts. Tot 21.30 is de entree gratis, daarna kost die 10 euro.

Zondag staan de oecumenische kerkdienst (9.30 uur) Grootse Bruisende Braderie (13.00-17.00 uur), discoshow De Kiekebella met Kareltje en Jasmijn en de afsluiting met een show van Flemming en Emma Heesters (17.00 uur) en muziek van De Feestdirecteuren op het programma.