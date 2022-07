Een hottub, springkussen en bbq: Oranjestraat in Holten bouwt eigen Triathlonfeest

Met videoHOLTEN - Wat doe je als het hele dorp is afgesloten voor de jaarlijkse triathlon en je geen kant op kunt? In Holten weten ze daar wel raad mee. Zet een partytent op langs het parcours, steek je barbecue aan en feesten maar.

„Ja! Kom op!” klinkt het vanonder een parasol. Aan de Oranjestraat in Holten zitten buurtbewoners, gezinnen en vriendengroepen gezellig bij elkaar. Muziekje erbij, drankjes in de aanslag, er is een springkussen voor de kleintjes en er klinkt gejuich als er een bekende voorbij rent. Bij de familie Sluiter staan de nootjes en hapjes op tafel. Aan de overkant is het niet anders. Af en toe springt het gezelschap op om een bekende aan te moedigen.

„Dit is weer zó gezellig”, zegt Mieke Sluiter die met vriendin Lieda uit Loo-Bathmen en familie langs de straat zit. „Ook goed voor de saamhorigheid. Iedereen in de buurt zit aan de kant en maakt er een mooi feestje van. We wonen aan het parcours, wat moet je anders?!” Eigen muziek draaien hoeven ze niet. Bovendien is het kansloos als je hoort wat de jeugd aan decibels laat horen.

Volledig scherm Bewoners van de Oranjestraat maken een feestje van bij de Triathlon Holten. © VINCENT JANNINK

Houten hottub

Nog gekker gaat het er 20 meter verderop aan toe. Bij de familie Dijkink staat in de voortuin een hoge boerenwagen van zes meter lang. Van de wagen is een op hout gestookte hottub gemaakt. Zo’n tien man zit er lekker in te plonsen. Biertje in de hand en mee hossend met de harde muziek. Beneden de wagen staat de rest van het gezelschap.

Bewoner Freddy Dijkink heeft met zijn vriendengroep flink uitgepakt. „We hebben samen de hottub bedacht’’, vertelt hij boven de harde muziek uit. „Gewoon met de jongens. Het is mooi weer. We bedenken elk jaar wel wat. Dit hebben we nog nooit eerder gedaan. Maar dit is toch mooi zo!’’

Zanger Jeffrey Pasie

„Om half elf vanochtend begon het feest al", vertelt buurman Erwin Sluiter lachend. „Straks komt Jeffrey Pasie, de zanger van Go Ahead Eagles. Dan zal het wel helemaal los gaan.” Hij heeft gelijk. Zodra de eerste meezingers door de speakers in de Oranjestraat schallen, komen ook de mensen aan de overkant uit hun stoel. Er wordt gewalst, gesprongen, aangemoedigd en zelfs de polonaise gelopen.

En de triatleten? Die weten niet wat ze zien. De een loopt stoïcijns door, bij anderen verschijnt een grote glimlach op het gezicht. Sporters die nog fut hebben, gooien zelfs hun handen de lucht in en zwaaien op de maat van de muziek mee. „Prachtig! Het sleept ze er ook doorheen", zegt Sluiter. „Sommigen hebben het best zwaar. Dit doe je niet alleen voor jezelf, maar ook om de sporters te ondersteunen. Fijn dat het weer kan!’’

