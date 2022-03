Eindelijk weer Nijverdalsebergcross: ‘Geweldig toch, lopen zonder QR-code’

Perfecte weersomstandigheden maken dat de stemming er zaterdagmiddag goed inzit bij de deelnemers die aan de start van de 10 kilometer verschijnen. Dat is in het verleden nog wel eens anders geweest, omdat de Nijverdalsebergcross normaal gesproken altijd in december op de agenda staat.

Eén van de deelnemers die op het punt staat te vertrekken, is Stan de Jong. Hij maakt nog even snel zijn spieren goed los, voordat hij vertrekt bij de Wilgenweard. De 29-jarige Holtenaar is maar wat blij, nu hij samen met vrienden weer een parcours kan rennen. „Geweldig toch, geen QR code meer. En je kunt op je eigen tempo lopen, omdat je geen afstand hoeft te houden van de andere deelnemers”, zegt hij.

Twintigste bij debuut in Nijverdal

Eerder liep hij een paar weken geleden nog de Valentijnscross op het Lageveld in Wierden. „Dat was ook mooi omdat je veel hoogteverschillen had en diversiteit in de ondergrond waarop je liep,” aldus de Jong. Wat hij nu van het parcours moet verwachten, weet hij niet omdat het de eerste keer is dat hij aan de Nijverdalsebergcross meedoet. „Ik zag al wel dat het vier rondes zijn. Dus dan weet je na het eerste rondje al wel genoeg en waar je rekening mee moet houden.” Hij wordt twintigste (49.53).

Quote Waterover­last verdween net op tijd, anders hadden we ’t weer moeten uitstellen Albert Horsman, organisatie

Het was voor de organisatie overigens nog even spannend of de bergcross wel door kon gaan. De flinke regenval van een week geleden zorgde ervoor dat een deel van het parcours onder water stond. „Gelukkig verdween het water allemaal net op tijd, anders hadden we het weer moeten uitstellen", vertelt Albert Horsman namens de organisatie na afloop van de cross.

Omgewaaide bomen weggehaald

„We kregen weer heel enthousiaste en tevreden reacties van de deelnemers", vertelt Horsman verder. „We waren vrijdag de hele dag bezig het parcours op te ruimen en de looppaden met bladblazers vrij te maken. Er waaiden drie bomen om en overal lagen nog takken en bladeren, maar het werd allemaal mooi schoon.”

De Nijverdalsebergcross is één van de vijf lopen van het Crosscircuit van het Oosten. Bij de mannen won Danny Koppelman uit Hoge Hexel (37.05), bij de vrouwen zegevierde Wilma van der Geer uit Diepenveen (46.46). Volgende week staat de Bovenbergcross in Markelo gepland, begin april de Zuurbergcross in Holten.

Volledig scherm De start van de 10 kilometer bij de Nijverdalsebergcross. © Bert Kamp Reggestreekfotografie