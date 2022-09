Enter trekt dit jaar alles uit de kast voor de Enterse Dagen: ‘We hebben mensen echt moeten teleurstellen’

De twijfel of de inwoners van Enter nog wel te porren zijn voor de Enterse Dagen, was twee maanden geleden volkomen terecht. Gerard Libbers zag maar weinig gebeuren in zijn dorp. „Veel mensen dachten dat we weer een ‘light-versie’ zouden doen, zoals in 2021. En dan pas de echte Enterse Dagen in 2024, zoals de normale telling. Maar dát was niet de bedoeling. We wilden juist groots uitpakken. Vanuit dit jaar tellen we weer vier jaar verder. De volgende Enterse Dagen zijn dus in 2026.”