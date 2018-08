Enternaar Schuitert strijdt om brons op EK CP voetbal

Brand op Wierdense Veld in Hoge Hexel vermoede­lijk aangesto­ken

15:12 HOGE HEXEL - In natuurgebied Wierdense Veld in Hoge Hexel woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd brand, maar de schade valt mee. ,,In de nacht oogt het misschien groter, maar het is een stuk van vijftien bij vijftien meter", aldus Evert Dijk van Landschap Overijssel, die brandstichting vermoedt.