Even ‘weg’ van hospice Noetsele: nieuw tuinhuis met overkapping biedt uitkomst

HELLENDOORN - „Als je de laatste weken van je leven in een hospice moet doorbrengen, kun je er maar beter een mooie tijd van maken”. Dat is de gedachte van de medewerkers van hospice Noetsele. Met de komst van een nieuw tuinhuis willen ze bewoners en familie een plek geven om er even tussenuit te kunnen.

Waar de bouw van het tuinhuis afgelopen zomer al is begonnen, leggen de vrijwilligers van het hospice de afgelopen weken de laatste hand aan het huisje. „Er moeten nog een paar lampen en stopcontacten opgehangen worden, maar men kan nu eindelijk genieten van het nieuwe plekje in de tuin”, zegt Ingrid de Lange, coördinator hospice Noetsele.

Sigaretje roken

Behalve een binnenruimte, is er ook een overkapping bij het huisje gebouwd. „In de zomerperiode kunnen de bewoners samen met hun familie lekker genieten van de warme avonden”, begint De Lange. „We hebben nog altijd rokers in de wereld dus ook een sigaretje kan worden opgestoken onder de overkapping.”

Voor de zorginstelling is het belangrijk om de bewoners een mooie tijd te geven. „Er zijn mensen die, waarschijnlijk voor de laatste keer, hun verjaardag willen vieren”, stelt ze. „Niet alle cliënten zijn nog in staat om de deur uit te gaan en dan is een tuinhuis als dit perfect. Het lijkt bijna alsof je even weg bent.”

Tijd voor jezelf

Bovendien kan het huisje als persoonlijke ruimte voor wakende familieleden gelden. „Waken over een dierbare is emotioneel heel zwaar en dan is het fijn om jezelf even terug te kunnen trekken. Zo ben je alsnog dichtbij je vader, moeder, opa of oma, maar kun je er ook even tussenuit.”

Met emmers het water opvangen

Dat het oude tuinhuis aan vervanging toe was, blijkt wanneer De Lange vertelt dat bij hevige regenval het alle hens aan dek was. „Overal stonden emmers om het water op te vangen”, zegt ze. „De stopcontacten stonden bijna onderwater.” Het oude tuinhuis dateert uit 2008. „Er is toen niet goed nagedacht over de bouw. We hadden geen fundering en geen goed dakleer.”

Donaties van bedrijven

Hospice Noetsele wil de bewoners een mooie en aangename laatste periode van hun leven geven en daar is soms geld voor nodig. „Dankzij verschillende donaties van bedrijven is het ons gelukt om dit tuinhuis te financieren”, vertelt De Lange. „Dat potje is de afgelopen jaren zo groot geworden dat we het eindelijk konden inzetten.”