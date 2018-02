Extraatje provincie voor Hellendoorn Rally en Diepe Hel Holterbergloop

video Vier dagen en nachten in gemeentehuis voor kavel in Hel­len­doorn-Noord

14:47 NIJVERDAL - Je moet er wat voor over hebben om je droomhuis te kunnen bouwen in de nieuwe wijk Hellendoorn-Noord. Een groep van negen mensen wacht sinds maandag in het gemeentehuis van Nijverdal op de start van de kavelverkoop. Deze begint donderdag.