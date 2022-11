Forse tegenvaller bij nieuwbouw Reggesteyn Nijverdal: volgens aannemers is 25 miljoen niet genoeg

‘Boer Biet’ (89) overleden, de oudste kroegbaas van de regio: hij beloofde tot het einde te tappen, en dat maakte hij waar

HOLTEN - Hij was misschien wel de oudste kastelein in de regio, Ab Jansen van café Jansen in Holten. In de volksmond beter bekend als ‘Boer Biet’. Ondanks zijn leeftijd tapte hij door tot in de herfst van zijn leven. Jansen overleed dinsdag op 89-jarige leeftijd. „Ik heb een mooi leven gehad.”

27 oktober