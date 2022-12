Fotograaf Gerbert Voortman uit Rijssen wint prijs voor trouwfoto in ‘Peaky Blinders’-stijl

RIJSSEN - Fotograaf Gerbert Voortman (36) uit Rijssen is geen eendagsvlieg. Met zijn trouwfoto in ‘Peaky Blinders’-stijl wint hij voor de zoveelste keer een internationale Weddisson-award. Voortman heeft inmiddels 26 awards in de wacht gesleept en zijn eigen ‘Wall of Fame’ begint dan ook aardig vol te raken.

Waar je bij menig trouwfoto misschien denkt aan een witte jurk en een driedelig pak gooit fotograaf Gerbert Voortman het graag over een andere boeg. „Het verzoek van het bruidspaar om een foto te maken in de sferen van Peaky Blinders (Netflix-serie, red) kwam best onverwachts”, zegt Voortman. Maar het stond ook hoog op zijn verlanglijstje. „Ik ben helemaal fan van die serie. Als je ziet hoe alles is in de afleveringen is aangekleed met licht en rook, ja dat is gewoon geweldig.”

Rookbommen

Toch heeft Voortman al eerder foto's gemaakt in de sferen van de ‘roaring twenties’. „Vorig jaar heb ik een hele reeks foto's gemaakt om de kappers te ondersteunen tijdens de lockdown”, vertelt de fotograaf. „Zoiets wilde ik ook bij deze foto proberen, maar dat was nog best een uitdaging in mijn eentje.”

Voortman heeft van alles uit de kast getrokken om de perfecte foto's voor het bruidspaar uit Rijssen af te leveren. „Om het ‘Peaky’-sfeertje te creëren, had ik natuurlijk ook wat rook nodig”, legt Voortman uit. „Ik wilde eerst een aggregaat met rookmachine meenemen, maar gelukkig had ik nog wat rookbommen liggen.”

Met het hele gezin stralen

Op de winnende foto staan niet alleen bruidspaar Marcel en Elloise, maar ook hun drie kinderen. „Alles klopt aan deze foto. Ook al is de foto geregisseerd, de kinderen zorgen voor de spontaniteit”, zegt de fotograaf. „Het ene kind staat heel dicht op papa en het andere kind zoekt de aandacht van mama. Dat maakt de foto af.”

9 duizend deelnemers

De prijs die Voortman heeft gewonnen, is niet de minste. Uit duizenden inzendingen is onder meer de foto van de Rijssenaar als winnaar uit de bus gekomen. „Het is een internationale competitie waar je elke maand drie foto's mag insturen”, stelt Voortman. „Er doen ongeveer negenduizend fotografen mee van over de hele wereld.”

Maar één kans

Elke bruiloft vliegt Voortman anders aan. Hij wil naar eigen zeggen namelijk niet steeds hetzelfde kunstje uitvoeren. „Ik pas me aan aan het bruidspaar. We bouwen als fotograaf en stel echt een band op en dat is heel speciaal”, zegt Voortman. „De foto's moeten goed zijn, want je doet het maar één keer.”

‘Wall of Fame’ wordt te klein

Een échte award in de vorm van een beeldje krijgt Voortman niet. „De winnende foto's krijg je opgestuurd met daarop een stempel. Alle foto's hangen bij mij aan de muur in mijn studio. Het is eigenlijk mijn eigen ‘Wall of Fame’”, legt de fotograaf uit. Alleen veel plek op de muur is er niet meer. „Ik overweeg om te gaan verhuizen. Er kan bijna geen foto meer bij.”

Volledig scherm Fotograaf Gerbert Voortman heeft weer een prijs gewonnen voor een trouwfoto. © Wouter de Wilde