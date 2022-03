Gemeente Hellendoorn verwacht eerste vijftig vluchtelingen uit Oekraïne komende vrijdag in Nijverdal

Kamers meubileren

Schouders er onder

De directe buren van de betrokken woningen, zijn over de situatie bijgepraat in Het Centrum aan de Constantijnstraat. Overmeen-Bakhuis, aanwezig op de informatiebijeenkomst, laat weten ‘heel blij te zijn dat iedereen zijn of haar schouders eronder wil zetten’. Ze zegt: „Er was veel begrip bij de aanwezigen. We kregen als gemeente ook complimenten dat we hiermee aan de slag gaan. Natuurlijk zijn er vragen en moet er nog veel geregeld worden. Maar met elkaar gaan we dit redden en zorgen we dat er goede opvang is voor deze mensen in nood.”