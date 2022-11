Gerrit-Jan Rozendom mag zich vijf dagen lang Klimaatburgemeester van Rijssen-Holten noemen: ‘Helaas geen salaris, maar het doel is belangrijk’

OndertussenRIJSSEN/HOLTEN - De vlag hangt uit bij camperplaats Midas aan de rand van Rijssen. Eigenaar Gerrit-Jan Rozendom mag zich deze hele week Klimaatburgemeester van Rijssen-Holten noemen. „Ik krijg helaas geen bevoegdheden of salaris”, grapt hij. Wat de titel wel is? Erkenning voor zijn inzet voor een beter klimaat.

Lopend over het kampeerterrein aan de Markeloseweg, is hij omringd door een groene omgeving. „Ik woon in de natuur en vind het belangrijk om daar zuinig op te zijn. Ik zie wat er gebeurt als we dat niet doen. Ik stel alles in het werk om vervuiling tegen te gaan”, vertelt Rozendom. Hij heeft zich daarom aangemeld bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als klimaatburgemeester van Rijssen-Holten.

Met de tijdelijke titel wil hij andere mensen enthousiasmeren en aansporen om ook klimaatbewust te leven. Hij houdt daarom de hele week van 10.30 tot 12.30 uur open huis. Iedereen mag langskomen met vragen over zijn duurzaamheidsprojecten en bekijken wat hij doet.

Van slipschool tot duurzame camperplek met biogas

In 2019 maakte Rozendom een opmerkelijke werkoverstap, van een slipschool naar een camperplek met jaarlijks meer dan 20.000 bezoekers. „Die proberen we dan gelijk te vertellen over onze duurzaamheidsprojecten.”

Quote Met de warmwater­ma­chi­ne besparen we 100 duizend kilogram Co2 uitstoot per jaar Gerrit-Jan Rozendom

Zo heeft hij een grote warmwatermachine op zijn terrein laten plaatsen. Die zorgt niet alleen voor warm water voor de wasmachines, douches en vloerverwarming, ook wekt het aggregaat 3 kilowatt stroom op per uur. „Hierdoor besparen we 100 duizend kilogram CO2-uitstoot per jaar”, vertelt de ondernemer trots.

Daarnaast is Rozendom ook importeur van een natuurlijk alternatief voor het chemisch toilet, dat bij veel campers nog altijd de standaard is. Met zijn product kan de ontlasting zonder stank in het toilet worden opgevangen, en vervolgens als compost worden gebruikt in de tuin. Daarnaast wil hij volgend jaar een biogasinstallatie neerzetten, waarin compost kan worden omgezet tot gas om bijvoorbeeld op te koken.

Wat is de klimaatburgemeester?

De benoeming tot klimaatburgemeester is voor vijf dagen, tijdens de Nationale Klimaatweek die maandag is begonnen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil mensen tijdens deze week motiveren zich in te zetten voor een klimaatbewuster leven. In totaal dienen rond de 250 klimaatburgemeesters verspreid over het hele land als lokaal voorbeeld. Niet alle gemeenten in Twente hebben een Klimaatburgemeester. Inwoners moesten zichzelf aanmelden bij het ministerie.

In de gemeente Wierden is Wim Boom, eigenaar van landgoed De Barkel, benoemd tot klimaatburgemeester. Hij organiseert daarom op 2 en 4 november wandelingen die gaan over duurzaamheid en klimaat. De tocht begint om 15.00 uur op het landgoed aan de Hexelseweg en gaat over De Barkel en door omliggende bossen. Onderweg wordt er koffie gedronken.