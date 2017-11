Getuigen moeten gehoord worden over mega-hennepkwekerij Nijverdal

NIJVERDAL - Acht getuigen moeten alsnog worden gehoord over een omvangrijke hennepkwekerij in Nijverdal. In de vroegere Rabobank, pal naast het raadhuis, groeiden volgens justitie tot augustus 2015 ruim 8.100 planten. Het Openbaar Ministerie (OM) becijfert de criminele winst op 4,9 miljoen euro. De zaak diende deze donderdag in de Almelose rechtbank.

In de strafzaak van verdachte Ramon H. (39) vroeg zijn advocate Petra Breukink om twee opgenomen telefoongesprekken achter gesloten af te luisteren. ,,Ik wil namen en rugnummers kunnen geven. Dat kan niet in de openbaarheid.'' Volgens de raadsvrouw zou het publiek maken van de geluidsfragmenten de persoonlijke veiligheid van haar cliënt schaden.

Veiligheidsargument

Officier van justitie Juliette Blanco verzette zich tegen daar tegen en bepleitte openheid van zaken. Rechtbankpresident Herman Stam en zijn collega-rechters waren gevoelig voor het veiligheidsargument. De strafzaak ging door met dichte deuren.

Na twee uur schorsing maakte Stam bekend dat twee telefoongesprekken uitgewerkt in het dossier moeten komen. De getuigen worden in het besloten kabinet van de rechter-commissaris gehoord. Eerder zijn in dit recherche-onderzoek al 20 getuigen aan de tand gevoeld.

Volgens de aanklaagster is Ramon H. recent aangetroffen in een beginnende hennepkwekerij in Nunspeet. Zij wilde de strafzaak meteen afdoen. ,,Afstraffen, hij moet stoppen.''