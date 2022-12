Goede schoenen, een matje en een slaapzak: Wierdense jongeren leven een nachtje als vluchteling

WIERDEN - Een avond en nacht door Wierden struinen zonder dat je weet waar je kunt slapen. Dat gaan vijftig Wierdense jongeren vrijdag meemaken. „Ze voelen even hoe het is om vluchteling te zijn”, aldus Bertine ten Brinke.

Ze zegt er wel meteen bij dat het natuurlijk niet te vergelijken is met de situatie waarin echte vluchtelingen leven, maar dat ze wel kunnen ervaren hoe het ongeveer is. „Wij organiseren deze activiteit als Wierdense Hervormde kerk speciaal voor onze jeugd. We willen uiteindelijk geld ophalen voor vluchtelingen op Lesbos.”

„Tijdens de nachtsurvival gaan de jongeren de uitdaging aan om een nacht te leven als vluchteling. Zij gaan onder begeleiding van volwassenen op pad. Bepakt met goede schoenen, een matje en een slaapzak weten ze niet waar ze uitkomen. Het is vooral om bewustwording te creëren voor het thema waar zij geld voor ophalen door middel van sponsoring.”

Vluchtelingentent

Het jeugdwerk van de kerk heeft het project, dat ‘Hello stranger’ werd gedoopt, op poten gezet. „We organiseren drie dagen waarin vluchtelingen centraal staan. We willen aandacht vragen voor dit thema en daarnaast ook geld ophalen voor die vluchtelingen waar we het over hebben. Vanaf donderdagavond staat er een ‘vluchtelingentent’ van Kerk in Actie naast onze kerk, hier zijn mensen aanwezig die informatie geven over het onderwerp en verhalen over vluchtelingen vertellen.”

Daarnaast draaien er video's binnen in de tent waarin vluchtelingen uitleggen hoe het is om te vluchten. „We hebben ook (ex-)vluchtelingen uitgenodigd die tijdens deze dagen hun verhaal gaan doen. Over hun vlucht en waarom het belangrijk is dat hiervoor geld wordt ingezameld.”

The Voice Kids finalist

Op vrijdagavond komt 15-jarige Marc Floor ten Brinke naar de Wierdense kerk. De jonge Apeldoorner deed in 2021 mee aan The Voice Kids en belande in de finale. „Daarbij brak de tiener door en wordt door vele tienermeiden gezien als held. Hij komt samen met zijn vader Jurrien en zus Lize Marie waarmee hij Lesbos heeft bezocht. Zij hebben daar hun handen uit de mouwen gestoken om vluchtelingen te helpen en vertellen over hun ervaringen die ze daar hebben opgedaan. Daarnaast dagen ze onze jongeren uit in een workshop om zich ook in te zetten.”

Concert

De drie dagen worden op zaterdagavond afgesloten met een concert van de christelijke zangeres Talitha Nawijn. „Zij zal samen met haar band optreden. De nummers worden afgewisseld met levensverhalen van vluchtelingen. Daarnaast wordt aan het einde van de avond het opgehaalde bedrag bekendgemaakt.”

Meedoen met de nachtsurvival of het slotconcert bezoeken? Meer info: www.hervormdwierden.nl/hellostranger

Volledig scherm Marc Floor is een Nederlandse zanger van 15 jaar met een grote passie voor muziek. © Management Marc Floor ten Brinke